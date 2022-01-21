Блогер Варламов: Ленские столбы — вишенка на пироге якутского счастья!

Известный российский блогер Илья Варламов считает, что самое красивое место в России — это Ленские столбы.

Мало кто знает, что самое красивое место в России находится в Якутии. Якутия вообще бесконечно прекрасна, но вот Ленские столбы — вишенка на пироге якутского счастья! На фоне Ленских столбов всё меркнет! Как в эту красоту можно не влюбиться?

Если вы живёте в России, постарайтесь хотя бы раз увидеть Ленские столбы вживую. Если вы живёте не в России, тоже постарайтесь.