21.01.2022
20:20
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Природа

Блогер Варламов: Ленские столбы — вишенка на пироге якутского счастья!

Известный российский блогер Илья Варламов считает, что самое красивое место в России — это Ленские столбы.

Мало кто знает, что самое красивое место в России находится в Якутии. Якутия вообще бесконечно прекрасна, но вот Ленские столбы — вишенка на пироге якутского счастья! На фоне Ленских столбов всё меркнет! Как в эту красоту можно не влюбиться?

Если вы живёте в России, постарайтесь хотя бы раз увидеть Ленские столбы вживую. Если вы живёте не в России, тоже постарайтесь.

Фото: @ivrlmv
Источник: @ivrlmv
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