Блогер Ольга Мильвид в восторге от одежды якутских дизайнеров

Об этом она написала на своей странице в ВК:

-Во время работы в сфере креативной экономики я открыла для себя мир якутских дизайнеров. Такие яркие, стильные, очень открытые и дружелюбные, они, конечно, обращали на себя внимание.

Первую одежду полностью якутского производства — от лекал до пошива, я купила скорее в поддержку местного производства, так как стоимость костюма была не очень дешевой (для меня) и была сопоставима с широко известными марками…

Но с момента получения пакета с костюмом #knit&fit я была им очень довольна: отличная упаковка, носочки в подарок и сам костюм отличного качества — очень приятная телу ткань, удобный крой, аккуратные швы. Оливия тут же возмутилась, почему это я себе одной костюм заказала и затребовала себе такой же. А она ого какая капризная в одежде, у неё исключительно свои взгляды и свой гардероб она подбирает себе сама с лет 3-х. Каково же было мое счастье, когда узнала, что можно сделать заказ по индивидуальным размерам ребёнка, так как все штаны и брюки костюмов на нужный рост моей тоненькой девочке всегда были широченными. Вскоре Оливия получила в подарок свой долгожданный костюм, не снимала его 3 дня вообще (кроме сна) и дальше продолжила носить с удовольствием.

А сегодня мне захотелось выйти из образа вечно кэжуал девушки и я наконец-то дошла до мастерской Надежда Докторова (давнооо к ней собиралась, но все некогда было). Померила кучу ярких образов (нафотала в истории), но больше всего понравился вот этот костюм на фото.

Надя — очень крутой, но очень скромный дизайнер. В прошлом годе ее новый бренд был признан институтом развития моды BeinOpen самым перспективным локальным брендом. Цены на одежду также сопоставимы с вышеупомянутыми марками, качество ткани и пошива — ничуть не уступает, а оригинальность и возможный индивидуальный подход — это безусловно огромный плюс! Еще, конечно, греет душу тот факт, что больше ни у кого такого костюма нет. У — уникальность!

Жду с нетерпением теперь коллекции якутских платьев к лету и очень хочу наконец-то купить себе свой собственный халадай.