Блогер Илья Варламов: Как я люблю Якутию!

Известный российский блогер Илья ВАРЛАМОВ опубликовал на своей странице в «Живом журнале» пост о своем очередном визите в Якутию.

Он рассказал о поездке на горы Кисилях, зимнем марафоне в Якутске и купании в проруби.

«Постоянные читатели моего блога знают, как я люблю Якутию! Это самый удивительный и прекрасный регион в России! Побывав тут однажды, я теперь каждую зиму стараюсь обязательно сюда прилететь, чтобы отдохнуть, зарядиться энергией на весь год вперед и насладиться якутскими чудесами! А еще я встретился с местными бегунами и мы пробежали 10 километров по парку в Якутске. Это была самая красивая моя пробежка! Теперь у меня есть мечта: хочу в следующем году пробежать половинку оймяконского марафона! А оймяконский марафон – это вам не жук лапкой потрогал. Бежать 42 километра при -50°C может не каждый!», — написал он.