Блогер Богдан Булычев погостил в «Камельке»!

Сплошные приятные встречи в компании национальной посуды «Камелек».

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На днях у нас в гостях побывала команда самых известных арктических автопутешественников! Вот энергия и сила! Участники полярной экспедиции провели в пути 30 дней, большую часть из них в условиях полярной ночи (!) при экстремально низких температурах, снимая многосерийный фильм «Про путешествия».

Если немного рассказать о команде — руководитель и сердце экспедиции — сам Богдан БУЛЫЧЕВ @bogdee, за путешествиями которого следит весь мир.

Также в составе команды экспедиции -самый опытный арктический путешественник, неоднократный обладатель нескольких мировых рекордов Александр ЕЛИКОВ (Тверь), штурман Land Cruiser Prado, известный российский путешественник, один из основоположников off-road движения, член Русского географического общества Евгений ШАТАЛОВ (Челябинск), штурман Toyota Hilux, чемпион России по трофи-рейдам Олег ХАРЧЕНКО (Москва) экстремальный автомобильный фотограф Александр КОВАЛЬ. Сплошные звёзды!

Мы очень рады, что Камелёк наш оказался частью маршрута, благоприятные погодные условия и боевой дух команды помогли нам встретиться!

Ребята очень увлечены Арктикой, Якутией! Живо интересуются культурой, историей, традициями нашего народа, цель визита – знакомство и популяризация самобытной культуры. Потрясающая, очень живая, по-настоящему теплая энергетика наших гостей покорила наши сердца! Руководитель экспедиции Б. Булычев @bogdee был восхищен продукцией нашей компании, ее айдентикой и мастерством наших мастеров. Вспомнил свою баню, рад был бы видеть наш набор фарфорового кувшина со стаканами, исполненный в виде живой бересты. Восхитился снегирями расписными на чашках, формами чоронов. Другие ребята из экспедиции не меньше были одухотворены, и восхищены нашей продукцией! Спасибо большое за тёплые слова ваши!

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Всегда рады принять таких энергетически сильных, ярких людей с теплой и доброй душой.

В свою очередь мы встретили их с благословенным кумысом, провели напутственный обряд Алгыс, за это отдельно благодарим нашего друга заслуженного артиста РФ, народного артиста РС (Я) Дмитрия АРТЕМЬЕВА @Dmitryartemev за поддержку политики компании!