Блогер Алексей Басылаев: Я зря кипишь поднимал!

Стоки на проспекте Ленина все-таки будут. Блогер Алексей Басылаев честно признал, что ошибся. Ранее он поднял вопрос об отсутствии стоков, назвав проспект огромной ванной. Блогер Басылаев возмущен: Это гигантская ванна, а не проспект!

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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