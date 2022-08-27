27.08.2022
14:44
290
Якутск
Блогер Алексей Басылаев: Я зря кипишь поднимал!
Стоки на проспекте Ленина все-таки будут. Блогер Алексей Басылаев честно признал, что ошибся. Ранее он поднял вопрос об отсутствии стоков, назвав проспект огромной ванной.
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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