Близится главная культурная ночь

3 ноября 2019 года с 19.00 до 23.00 ч. Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает всех желающих на ежегодное культурное мероприятие в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2019» под девизом «Искусство объединяет». Акция посвящена Дню народного единства в РФ.

В эту ночь музеи готовят обширную программу, позволяющую жителям и гостям города познакомиться с культурным пространством столицы республики. Национальный художественный музей РС (Я) в шестой раз присоединится к этой акции, проходящей под девизом «Искусство объединяет» и посвященной двум знаменательным событиям – вхождению во вторую Декаду Олонхо в РС (Я) и закрытию Года Театра в РФ.

«Ночь искусств-2019» приглашает всех посетителей увлечься миром искусства и культуры: в этот вечер состоятся тематические экскурсии по постоянной экспозиции музея, представляющей русское и отечественное искусство XVIII-XXI веков, искусство Якутии XX века и творчество художников новой плеяды. Научные сотрудники музея расскажут лекции «Образ шамана в изобразительном искусстве Якутии», «Бестии и существа нижнего и среднего миров» и «Картины рассказывают», в которых обратятся к историям экспонатов из собрания НХМ РС (Я). Гостям откроется возможность пообщаться с известными деятелями культуры и искусства: на выставке «Код 49» состоится творческая встреча с художником-живописцем, народным художником Якутии Гавриилом Петровым.

Актеры Театра Олонхо представят отрывок из спектакля «Дьырыбына Дьырылыатта» (Воительница Джырыбына) по олонхо П. Ядрихинского – Бэдьээлэ (реж. М. Корнилова). Молодой сказитель Анастасия Алексеева поделится тонкостями эпического речитатива и исполнит отрывки из олонхо собственного сочинения «Кыргыhыыга көлүйэр кыыhар кыhыл аттаах Кыыс Урсун удаҕан». Кроме того, в «Ночь искусств-2019» пройдет танцевальный перформанс «Барокко» – премьера проекта «Искусство движения», также перед зрителями предстанут живые скульптуры от проекта «Театр-дети» в рамках Года театра в РФ.

В концертном блоке «Ночь искусств-2019» выступят известные солисты, музыканты и ансамбли республики: струнный ансамбль Высшей школы музыки РС (Я) им. В.А. Босикова (руководитель Ольга Кошелева), первый студенческий струнный оркестр Северо-Восточного Федерального Университета им. М.К. Аммосова (руководитель Андрей Дедюкин), солистка Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллоона Зинаида Колодезникова, музыкальный проект «1+1»: Дмитрий Потапов и Егор Ефимов.

Для любителей кино в Актовом зале музея состоится просмотр якутского фильма «Күлүк Хомус» («Призрачный хомус») и последующее обсуждение творческого процесса с представителями съемочной команды – художника-постановщика Саргыланы Скрябиной, режиссера Петра Стручкова и актеров.

На протяжении всей ночи каждый посетитель сможет создать нечто свое и не остаться безучастным: для самых маленьких гостей пройдут инклюзивный мастер-класс по лепке анималистики и концерт «Моцертино», для взрослых – увлекательный мастер-класс по графике от молодого художника Марии Мищенко. Все желающие смогут присоединиться к коллективной инсталляции «∪» и партисипаторному круговороту – созданию открыток и их отправлению случайным получателям. Мастерская художника «Арт Холл» (руководитель, художник-график Наталья Христофорова) проведет музейную акцию «Connecting Zone» — совместное создание арт-произведения на холсте. На традиционном Арбате гости смогут запечатлеть себя, заказав профессиональному художнику портрет. Для гостей будут открыты Арт-кафе и Арт-салон.

3 ноября 2019 г. с 10.00 до 16.30 ч. в НХМ РС(Я) (Кирова, 9), Галерее зарубежного искусства им. М.Ф. Габышева (Петровского, 4) и Картинной галерее академика Афанасия Осипова (Хабарова, 27) состоится День открытых дверей – вход в экспозиционные залы свободный для всех посетителей. Дневную программу дополнит скрининг кинолент по мотивам классиков якутской литературы от ГНК «Сахафильм»: «О5о куйуурдуу турара» («Мальчик на озере»), «Куоратчыт» («Поездка в город»), «Харана5а тыкпыт сырдык» («Свет во тьме»), «Дьикти саас» («Дивная пора»). Для поклонников интеллектуальных головоломок с 30 октября по 3 ноября 2019 г. музей подготовил квестовую игру «Легенды музея» (подробно на сайте www.sakhamuseum.ru) с памятными призами от молодых якутских художников Миры Аргуновой, Саргыланы Скрябиной, якутского бренда изделий из керамики «Quo» (@quoceramics) и ювелирной мастерской Петра Алексеева (@masterskaya_petr). Титульный спонсор акции – магазин якутских сувениров «Кудай Бахсы», предоставивший набор лимитированных коллекционных фарфоровых настенных тарелок из серии «Якутские сказки», выполненных всемирно известным Императорским фарфоровым заводом (г. Санкт-Петербург).

«Ночь искусств» – это гимн искусству, способный открывать новые миры и объединять людей. Приходите и участвуйте!

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Мероприятие состоится 3 ноября 2019 года с 19:00-23.00 ч. в Национальном художественном музее РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 18+

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79