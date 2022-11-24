Блистательное выступление двух коллективов на открытии фестиваля

Вчера, 23 ноября, на открытии Фестиваля профессиональных оркестров музыкальных национальных народных инструментов «Стихия звуков» в г. Красноярске, ансамбль этнической музыки «Кыл Саха» (рук. Анна Томская) при Оркестре национальных инструментов представил отрывок части первой «Айыы аймаҕа” (Срединный мир) Николая Петрова с Оркестром филармонии Малом концертном зале им. Шпиллера Красноярской филармонии.

Яркое выступление двух замечательных коллективов можно посмотреть на канале YOUTU.BE https://youtu.be/fnao0G7iqE