24.11.2022
16:32
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Культура

Блистательное выступление двух коллективов

Блистательное выступление двух коллективов на открытии фестиваля

Вчера, 23 ноября, на открытии  Фестиваля профессиональных оркестров музыкальных национальных народных инструментов «Стихия звуков» в г. Красноярске,  ансамбль этнической музыки «Кыл Саха» (рук. Анна Томская) при Оркестре национальных инструментов представил отрывок части первой «Айыы аймаҕа” (Срединный мир) Николая Петрова с Оркестром филармонии Малом концертном зале им. Шпиллера Красноярской филармонии.

          Яркое выступление двух замечательных коллективов можно посмотреть на канале YOUTU.BE https://youtu.be/fnao0G7iqE

Фото: автора
Источник: Вера Черноградская

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