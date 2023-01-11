11.01.2023
12:56
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Происшествия
Блестит и манит: Сотрудник ломбарда не устоял
Работник ломбарда присвоил материальные ценности на сумму свыше миллиона рублей.
Накануне новогодних праздников в отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился администратор магазина-ломбарда. В ходе ревизии выявилась недостача товарно-материальных ценностей на сумму свыше миллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен причастный к кражам 21-летний работник магазина. Выяснилось, что подозреваемый вынес с места работы золотые ювелирные украшения и два гаджета.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение в особо крупном размере»».
Источник: пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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