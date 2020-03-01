Блеск и нищета «Лидеров России»

Конкурс управленцев «Лидеры России» — один из масштабных проектов кадрового обновления страны, поэтому находится в фокусе внимания общественности. Новый всплеск интереса к нему отмечен после старта конкурса для будущих политиков и законодателей «Лидеры России. Политика».

Со временем внимательный взгляд внешнего наблюдателя, особенно со стороны медиа, начинает замечать некоторые теневые моменты, хотя их пытаются затонировать блеском цифр.

На сайте «лидерыроссии.рф» с гордостью пишут, что в этом году на конкурс «Лидеры России» — 2020 поступило 233.830 заявок. Участие в дистанционном тестировании приняли 91.355 участников. Ко второму блоку дистанционного тестирования было допущено 20.232 человека. В полуфиналы приглашены 3392 участника.

Цифры, конечно, впечатляют.

Якутяне активно участвовали во всех конкурсах, в январе уже прошли Полуфинал — 2020, трое якутян вышли в Суперфинал — 2020.

В том числе, на основе их общего опыта участия можно сделать определенные выводы.

Первое

Смущает весьма значительное количество тех, кто прошел в Суперфинал от официальных партнеров «Лидеров России». Уже на Полуфинале ДФО бросается в глаза несоразмерное количество «победителей», делегированных партнерами конкурса. Сейчас, когда завершены полуфиналы во всех федеральных округах, эта тенденция «приоритета» официальных и вероятных теневых партнеров стала еще более очевидной. Тем более, что этот тренд бросался в глаза и ранее.

Для примера приведем сообщение из одного из крупнейших телеграм-каналов «Незыгарь»:

«23 февраля директор АНО Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров объявил финалистов конкурса Лидеры России.

По итогам отбора в список финалистов Алексей Комиссаров включил молодого эффективного менеджера Сергея Вологодского, совершенно случайно являвшегося заместителем Комиссарова в Фонде развития промышленности.

Как говорил классик: «Совпадение? Не думаю»».

Создается впечатление, что если среди участников конкурса есть представители определенных компаний, партнеров-спонсоров конкурса, то эти участники практически гарантированно выйдут в суперфинал.

Второе

В местном форуме одного из регионов ДФО (скриншоты имеются в распоряжении SakhaLife – ред.) обсуждают, что из всех пятерых победителей полуфинала к реальным жителям области, по мнению участников местной дискуссии, никто не относится — все они делегированы из Москвы и Петербурга.

Подобные фокусы, насколько можно судить по итогам полуфиналов в других федеральных округах, нередки и в других регионах нашей необъятной страны.

«Приоритетным» стало столь тесно в Москве и Петербурге, что их решили «размазать» по всей стране, выставляя от разных российских регионов? От Якутии, при помощи Таҥара, не осмелились выдвинуть, все полуфиналисты – действительно наши люди. У нас в республике каждый человек на виду, да и гражданское общество достаточно активное. А другие субъекты ДФО, по замыслу теневых координаторов, получается, спокойно проглотят подмену?..

Кстати, население этой области – в два раза меньше, чем в Якутии, но от нас в Суперфинал — 2020 попали 3 человека, а из этой области – целых 5, однако все они – «приоритетные». Ну и на какие мысли наводит этот факт? А ведь можно привести много других примеров.

Третье

Дальний Восток – историческая родина и компактное место проживания многих коренных народов азиатской расы. Однако в первом конкурсе «Лидеров России» в числе 30 финалистов от ДФО прошла лишь одна азиатка. Во втором – оказался единственный азиат среди 30-ти. В третьем – только одна азиатка среди 30-ти, вроде бы, из Приморского края. По другой информации, компания, в которой она работает, на самом деле является московской, с годовой выручкой 2,4 миллиарда, специализируется в сфере кибербезопасности и сотрудничает с серьезными ведомствами…

В третьем конкурсе к полуфиналу в ДФО было допущено 250 человек, среди них – полсотни азиатов. И прошла в числе 30 финалистов только одна азиатка.

В якутских форумах и соцсетях обсуждали, что московские эксперты, якобы, выбирали тех, кто тихо говорит, худощаво сложен. Это – полная туфта или сознательная попытка увести обсуждение не в ту сторону. Во втором конкурсе в финал прошел азиат, фигуру которого обтекаемо зовут «корпусным» и голос у него вообще не писклявый, а наоборот.

Но факт есть факт – явно хромает критерий отбора по признаку, который на Западе принято называть «расовой дискриминацией», а мы тактично обзовем «нацфактором». И насколько это оправдано в такой многонациональной и многоконфессиональной стране как Россия, где живут представители разных рас? В Якутии этот самый фактор чутко блюдут как на государственной службе, так и во всевозможных проектах.

Почему так получается?

Насколько можно судить из рассказов участников-якутян, дело в непрозрачности самой процедуры конкурса.

К дистанционному этапу компьютерного тестирования мало у кого есть существенные претензии.

А вот этапы полуфиналов и суперфиналов вызывают серьезные вопросы.

SakhaLife переговорил с десятком знакомых, участвовавших в полуфиналах и суперфиналах. На основе их рассказов напрашиваются четкие выводы.

Например, в полуфиналах участников сводят в разные группы, проводят совместные обсуждения. Затем еще несколько раз перемешивают в разные группы. По итогам обсуждений привлеченные эксперты, преимущественно из Москвы, ставят оценки. Но никому сразу не сообщают о набранных ими баллах по итогам групповых диспутов.

Даже после объявления победителей проходит полнедели, а то и более до оглашения итоговых баллов участников на очном этапе. И это в век инноваций, когда в считанные секунды можно выдать весь расклад по набранным баллам? Да полно! Даже в первой Битве журналистов и блогеров в Якутске, прошедшей намедни, жюри голосовало открыто после каждого этапа, и все было на виду. Тогда как по «Лидерам России» создается впечатление, что баллы считают вручную, долго подгоняют под объявленные результаты, и только потом также вручную вбивают в информационную систему.

Разве можно представить, чтобы конкурс поступающих в МГУ проходил по подобной системе, когда сначала вывешивают список прошедших абитуриентов, и только через неделю сообщают оценки?

Или спортивные состязания, допустим, метателей копья, когда ни они сами, ни зрители не видят, куда долетели их копья. Только судьи внутри огромного шатра видят результаты, сразу оглашают победителей, затем долго переставляют воткнутые в землю копья.

Где тут честность, объективность, fair play наконец?

Именно поэтому пользуются явным приоритетом сотрудники партнеров конкурса «Лидеры России»? Именно поэтому вместо местных проходят москвичи и питерские? Именно поэтому есть пресловутый нацфактор? Ведь каждый финалист получает миллион рублей и преимущества карьерного роста.

Общие выводы

Еще в прошлых конкурсах, если погуглить обсуждение в разных городах и регионах, у участников сложилось неоднозначное мнение насчет объективности критериев отбора финалистов «Лидеров России» – спорят в Красноярске, Воронеже, Казани, Иркутске, практически везде.

После третьего суперфинала конкурса эти сомнения могут перерасти во всеобщую уверенность.

Первый раз может быть случайностью. Второй раз возможно совпадение. Но в третий раз напрашивается вывод, что это явно система.

Очевидно, назрел вопрос о более прозрачной, бесспорной системе выставления баллов на очном этапе конкурса «Лидеров России», полностью исключающих кулуарные договоренности и махинации.

Иначе о каком цивилизованном развитии России может идти речь, если даже в механизме и итогах новаторских всероссийских конкурсов возникают обоснованные сомнения? Какое будущее ждет страну, в которой такие инициативы могут быть окутаны в блат, который является главной и первичной основой коррупции?

И что делать, о чем думать будущим участникам конкурса «Лидеры России» из, допустим, Якутии или соседней Бурятии, если есть основания считать, что не «приоритетные» и не той расы участники могут быть заранее поставлены в неравные условия?

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения авторов на события, вызвавшие широкий общественный интерес.