Благовещенск: Успех ансамбля Кыталык на Дальневосточном конкурсе

Юрий Куприянов: Победа ансамбля «Кыталык» в Дальневосточном конкурсе «Область танца» — подарок к 100-летию республики

Завершился Дальневосточный конкурс коллективов и сольных исполнителей народного танца «Область танца» в Благовещенске. Абсолютным победителем и обладателем Гран-при стал народный ансамбль танца, заслуженный коллектив народного творчества России из с. Майя Мегино-Кангаласского улуса «Кыталык».

Руководит коллективом директор, заслуженный работник культуры Якутии Александра Винокурова. Конкурс проходил с 29 апреля по 2 мая 2022 г. В очно-заочном конкурсе участвовали 115 коллективов, в Гала-концерт, который состоялся очно 1 мая, вошли 16 коллективов. Победителем стал коллектив из с. Майя Республики Саха (Якутия) «Кыталык».

Артистов с победой поздравил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

— Это замечательная новость. От всего сердца поздравляю наш народный ансамбль со столь яркой победой. Наша республика активно вовлечена во все проекты Года культурного наследия России, мы участвуем во всех проводимых мероприятиях. Дальневосточный хореографический конкурс в Благовещенске стал финальным событием Всероссийской Декады народного танца. Гран-при, который привез народный ансамбль танца «Кыталык», стал настоящим подарком республике к 100-летию ЯАССР. Я желаю коллективу новых побед, выражаю искреннюю благодарность руководителю коллектива Александре Гаврильевне и всем артистам. Якутия вперед! – поздравил коллектив Юрий Куприянов.

Отметим, что в этом году традиционный проект для Приамурья прошел в новом статусе Дальневосточного конкурса, объединив хореографические коллективы многих регионов России: Республик Бурятия, Татарстан, Тыва, Саха (Якутия), Чувашия, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Московской, Еврейской автономной, Калининградской, Курской, Липецкой, Омской, Саратовской, Сахалинской и Тульской областей. Всего на суд жюри участники из 20 регионов России представили более 130 концертных номеров. Также из Республики Саха (Якутия) в конкурсе заочно принял участие народный ансамбль танца «Дружба» с. Ытык-Кюель Таттинского улуса.

Конкурсные программы оценивались в 3-х номинациях «Народно-сценический танец», «Стилизованный народно-сценический танец», а также «Современный» и «Эстрадный танец» с использованием элементов национального колорита («нью-фолк»).

В состав жюри конкурса вошли: ведущие специалисты в области хореографического искусства из Москвы и Красноярска: Калыгина Анна Александровна — председатель жюри, заведующий отделом хореографического искусства ГРДНТ имени В.Д. Поленова, кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, г. Москва. Кузнецов Евгений Александрович — доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов, г. Москва. Слободчикова Елена Васильевна — педагог, хореограф, художественный руководитель Центра современной хореографии г. Красноярска, организатор Международного фестиваля современной хореографии «Айседора».

Организаторы конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, региональное Министерство культуры и национальной политики, Амурский областной Дом народного творчества.