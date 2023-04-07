Благовещение Пресвятой Богородицы: Приметы, что можно и нельзя делать

7 апреля празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число важнейших двунадесятых (двенадцати) после Пасхи православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы.

Какого числа в 2023 году отмечается Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы всегда отмечается православным миром ровно за девять месяцев до Рождества. Именно столько времени проходит с момента зачатия до рождения ребенка.

Благовещение — праздник непереходящий и ежегодно приходится на одну и ту же дату. В 2023 году Благовещение празднуют 7 апреля. Это число за праздником закрепилось не сразу. Некоторые верующие изначально праздновали его непосредственно перед Рождеством.

Пасха — другой великий для христиан праздник, который из года в год приходится на разные числа, иногда совпадает с Благовещением. Такое происходит крайне редко и называется Кириопасхой. За XX век Пасха и Благовещение «встретились» одного и того же числа лишь дважды: в 1912 и 1991 годах. Некоторая часть верующих считает, что такой праздник — предвестник больших перемен. Первая Кириопасха в прошлом столетии отмечалась за два года до начала Первой мировой войны, а вторую в 1991-м отпраздновали перед распадом СССР. Но священнослужители такую трактовку не поддерживают. Ближайшее совпадение двух великих торжеств произойдет только в 2075 и 2086 годах.

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля: что нужно делать

Чтобы правильно провести святой праздник, есть определённые наставления и рекомендации, как себя вести и что делать 7 апреля, в Благовещение. Вот одни из самых значимых:

На Благовещение Пресвятой Богородицы, как и на другой большой церковный праздник, важно посетить литургию . Особенно — девушкам и женщинам.

. Особенно — девушкам и женщинам. Пост в этот день не так суров — можно съесть блюдо из рыбы. Также разрешается употреблять в пищу оливковое масло и даже выпить немного вина.

Собирайте лекарственные травы, их исцеляющая сила удваивается в этот день и они обязательно помогут вам.

Женщинам рекомендуется произнести имя своего мужчины 40 раз в течение дня, тогда на следующий год в семье будут мир и счастье.

В селах приходит время выносить на улицу улья. В давние времена заранее ловили птиц и выпускали их на волю. Сейчас же можно выпустить в небо прирученных белых голубей. Они символизируют Бога Святого Духа и все величие праздника.

На Благовещение по традиции собирали целебные травы. Люди верили, что 7 апреля Бог благословляет все живое на Земле, и даже целебные свойства лекарственных растений становятся сильнее. Также для укрепления здоровья умывались талой водой, а хозяйки запасались благовещенской солью от всех болезней. Каждый член семьи брал щепотку соли, затем ее помещали в мешочек и прокаливали на огне. Бывало и так, что в течение года она не использовалась. Тогда на следующее Благовещение соль сжигали, чтобы вместе с ней исчезли все беды и несчастья. Для сохранения урожаев собирали золу и посыпали им плохо растущие или увядающие растения на огороде. Кроме того, 7 апреля считался женским днем-оберегом.

Что нельзя делать в Благовещение Пресвятой Богородицы

В Благовещение Пресвятой Богородицы есть несколько вещей, которые не рекомендуется делать. Вот некоторые из них:

Избегайте тяжёлых или грязных работ и дел по дому.

Лучше не уезжать из дома, работать на земле или подрезать деревья в этот день.

Не берите в долг и не занимайте деньги.

Воздержитесь от стрижки и окраски волос, а также не тратьте время на причёску.

Не шейте, не вяжите и не готовьте еду в этот день — лучше приготовьте её накануне.

Не надевайте новую одежду в этот день, так как она может испачкаться или порваться.

Обратите внимание, что эти рекомендации не являются строгими запретами, но, следуя им, можно уважительно отнестись к празднику и не думать о повседневных заботах в этот особенный день.

Народные приметы на 7 апреля 2023

Какая погода на Благовещение, такая будет и на Пасху;

На Благовещение ясная погода — будет богатый урожай и теплое лето;

К 7 апреля не растаял снег — не жди хороших всходов;

Пошел дождь — к отличной рыбалке, удачной грибной охоте осенью и хорошему урожаю зерна;

Если женщина успеет на Благовещение 40 раз в течение дня назвать мужа «милым», то весь год у них в семье будет гармония;

Возвращение перелетных птиц — к скорому началу лета.

Какой смысл Благовещения

Благая весть — это важная новость, с которой архангел Гавриил явился Деве Марии из Назарета. Он объявил ей, что в скором времени от нее родится Спаситель. В Евангелие от Луки — единственным апостолом, кто описал данное событие — сказано, что архангел Гавриил произнес: «Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!».

Новость, что Мария стала богоизбранной матерью святого младенца стала первым радостным событием, благой вестью, после того, как Адама и Еву изгнали из Рая. С данного эпизода начинается воплощение великого божественного замысла, который привел в итоге к воскрешению Иисуса Христа. Это позволило Господу открыть всем дорогу в Царствие Божие, откуда ранее выгнали первых людей.

Именно смиренное согласие Марии стать матерью Сына Божьего — Иисуса Христа, спасителя всего человечества от греха, легло в основу этого праздника.

История праздника Благовещение

Первые редкие упоминания праздника богословами того времени начинаются с III века. Изначально он именовался по-другому: «Возвещение», «Приветствие Марии», «Начало искупления», «Зачатие Христа».

Разные исторические названия сменились современным только к VII веку. Благовещение означает «благая весть» и подчеркивает важность события. Православные традиционно используют и более полное название: Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

Сюжет икон Благовещения Пресвятой Богородицы

В религиозной живописи сформировались определенные правила изображения данного популярного сюжета. В качестве основных атрибутов на иконах Благовещения присутствуют лилия, прялка или веретено, книга пророка Исайи, райская ветвь, колодец и кувшин. Они не всегда появляются вместе на одном полотне.

Действие Благовещения разворачивается у колодца, снаружи дома или внутри помещения. Демонстрация события на улице со временем использовалась иконописцами все реже и вытеснялась закрытым пространством, которое ассоциируется с закрытостью и девственностью. Часто в живописи появлялась спальня и кровать.

Мария обычно находится в правой части иконы. При этом на некоторых полотнах Богородица стоит, на прочих сидит или преклоняет колени и делает жест сердечной молитвы или искреннего удивления. На православных иконах Мария часто изображается стоящей в храме, смиренно склонив голову.

Архангел Гавриил предстает в приветственной и благословляющей позе вестника. На самых ранних работах он часто без крыльев. Между ним и Марией можно увидеть разделительный предмет. Нередко встречаются изображения Благовещения, которые физически разделены.

Также обычно иконописцы и художники рисовали Святой Дух. Он демонстрировался в виде белого голубя и луча света, в котором спускалась птица. Если на иконе есть место соприкосновения луча с телом Богоматери, иногда можно увидеть фигурку младенца в мандорле, что символизирует Воплощение.

Изображения Бога-Отца тоже встречаются, иногда в виде десницы в облаках или лица, глядящего с небес.

Благовещение Пресвятой Богородицы в творчестве

Трудно переоценить влияние, которое оказало на искусство Благовещение. Данному событию посвятили огромное количество икон, мозаик и картин по всему миру. Сюжет явления Марии архангела Божьего и последующего непорочного зачатия был одним из самых любимых у живописцев и иных мастеров разных эпох, начиная со Средневековья.

Самым ранним изображением Благовещения Пресвятой Богородицы на Руси стали мозаики на двух столбах храма Софии Киевской. Они принадлежат к первой половине XI века. В Третьяковской галерее находится одна из немногих сохранившихся русских икон домонгольского периода — «Устюжское Благовещение». Это уникальное произведение, на котором запечатлен едва различимый лик младенца Иисуса в одеянии Богоматери. Так, новгородский иконописец подчеркнул, что именно с данного события начинается земная жизнь Спасителя.

Зарубежные мастера тоже создали большое количество известных произведений, посвященных «благой вести». Например, «Благовещение» стало одной из самых ранних живописных работ Леонардо да Винчи. Одноименная картина присутствует и в творчестве Сандро Боттичелли. Мозаики XIII века в церкви Санта-Мария-ин-Трастевере (Рим), «Благовещение у кладезя» XIV века в Церкви Хора (Константинополь) и многие другие дополняли описание столь важного события в искусстве.

Отразился религиозный сюжет и на музыке. Песня «Ave Maria» стала наиболее известным религиозным гимном. Его основой стало приветствие, сказанное архангелом Гавриилом Деве Марии. Композиторы разных эпох обращались к нему — Верди, Морриконе, Бах и десятки других. Петр Чайковский и Сергей Рахманинов прославили в России церковнославянскую версию молитвы — «Богородице Дево, радуйся!»