Благоустройство улиц города продолжается

На улицах столицы ежедневно ведутся плановые работы по уборке дорожной пыли, ямочный ремонт и грейдирование дорог, работы по водоотведению. По информации АО «Якутдорстрой», 4 сентября в работах было задействовано 51 единиц техники.

Уборка прибордюрной части и тротуаров ручным подбором проводилась на Вилюйском тракте, разделительной полосе ул. Можайского, тротуарах Сергеляхского шоссе, ул. Автодорожная, автостраде 50 лет Октября.

8 пылесосов «Скандия» убирали пыль с прибордюрной и осевой части улиц по нескольким маршрутам, всего на 58 улицах.

4 сентября проведены следующие работы: мойка урн на ул. Автодорожная; выкорчевка пней по ул. Ф. Попова, 2, 17/1, 17/2; скос травы по ул. Ярославского, ул. Пояркова; в Парке Победы проведены работы по взрыхлению земли под саженцы и завозу емкостей и раковин.

Полив улиц выполнен по ул. Я. Потапова, ул. Лонгинова, ул. Ильменская, ул. Софронова, ул. Бабушкина, ул. Очиченко.

Полив газонов проведен на Вилюйском тракте, улицах Ярославского, Кулаковского, Белинского, Ойунского, Богатырева, Пояркова, Ф. Попова, Петровского, а/с 50 лет Октября, Севастопольская, Гагарина, Быковского, Можайского, Б. Чижика, Чернышевского, Хабарова.

Санитарная очистка обочин и газонов проведена по ул. Дзержинского, ул.Лермонтова и Новообъездному шоссе.

Ямочный ремонт улиц асфальтобетонной смесью выполняется в 69 квартале, на ул. Лермонтова и ул. Халтурина.

Проводится ямочный ремонт пневмонабрызгом по ул. Б. Чижика, ул. Хабарова, ул. Курнатовского.

Грейдирование обочин проведено на ул. П. Осипенко, ул. Леваневского и улицах Советская, Заводская и Интернациональная мкр. Марха.

По противопаводковым мероприятиям выполнена откачка воды при помощи АСМ на ул. Чехова 28-30, ул. Каландаришвили, 39, ул. Ойунского, 11.

Очистка водоотводных лотков проведена на ул. Билибина от дома № 9 до ул. Ильменская. Промывка труб и переходов выполнена на ул. Аржакова — ул. Чернышевского (дренажная труба).

Откачка заниженных мест проведена по ул. Очиченко-ЯХК, ул. К. Алексеева — ул. Лермонтова,158 ч/з ул. Лермонтова.