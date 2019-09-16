Благоустройство улиц города продолжается

На улицах столицы ежедневно ведутся плановые работы по уборке дорожной пыли, ямочный ремонт и грейдирование дорог, работы по водоотведению. По информации АО «Якутдорстрой», в выходные 14 и 15 сентября в работах было задействовано 38 и 31 единиц техники соответственно.

Уборка прибордюрной части и тротуаров ручным подбором проводилась на Сергеляхском шоссе, автостраде 50 лет Октября, ул. Дзержинского, ул. Каландаришвили, ул. Богатырева, ул. Пояркова, ул. Лермонтова.

14 сентября 8 пылесосов «Скандия» убирали пыль с прибордюрной и осевой части улиц по нескольким маршрутам, всего на 58 улицах, 15 сентября — работали 8 пылесосов «Скандия», всего на 58 улицах.

В выходные проведены работы по очистке посадочных площадок, заездного кармана, уборка и вывоз мусора, мойка павильонов на автобусных остановках.

Ямочный ремонт улиц асфальтобетонной смесью завершен на ул. П.Алексеева 73/2, такой ремонт идет на ул. Чернышевского от круга до ул. Кулаковского.

Проводится ямочный ремонт пневмонабрызгом по ул. Пояркова и Новообъездному шоссе.

Выкорчевка пней проведена на ул. ул.П.Алексеева, 21.

По противопаводковым мероприятиям выполнена откачка воды при помощи АСМ на ул. Чехова 28-30, ул. Каландаришвили, 39, ул. Ойунского, 11, Покровский тракт, 8 км СОТ «Виктория» дом №37.

Откачка заниженных мест проведена по ул. Дзержинского «Белые ночи», ул. Б.Чижика-ул. Кальвица; ул. К.Алексеева-ул.Лермонтова,158, ул.Лермонтова, ул. Ойунского-ул.Октябрьская.