В 2019 году наша редакция проверила, как проводится в городе Якутске благоустройство на примере улицы Петровского. Ведь мэр Сардана Авксентьева неоднократно в своих выступлениях говорила про благоустройство улиц столицы.
Результаты оказались в прошлом году неутешительными: улица Петровского весной была затоплена, а летом превращена в камышовое болото. После нашей публикации — камыши с улицы были убраны.
В 2020 году наша редакция решила повторить эксперимент. На той же самой улице. И снова та же картина: весной — вода, летом — камыши. И когда же городские власти возьмутся за благоустройство центра города?..
Но перейдем к эксперименту.
С апреля по июль мы фотографировали отрезок улицы Петровского, 34.
И вот что у нас вышло:
8 апреля 2020 года
9 апреля 2020 года
10 апреля 2020 года
Редкий момент попытки откачки воды с улицы
15 апреля 2020 года
22 апреля 2020 года
26 апреля 2020 года
28 апреля 2020 года
10 мая 2020 года
15 мая 2020 года
19 мая 2020 года
5 июня 2020 года
9 июня 2020 года
19 июня 2020 года
22 июня 2020 года
3 июля 2020 года
Выводы делайте сами.