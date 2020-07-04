В 2019 году наша редакция проверила, как проводится в городе Якутске благоустройство на примере улицы Петровского. Ведь мэр Сардана Авксентьева неоднократно в своих выступлениях говорила про благоустройство улиц столицы.

Результаты оказались в прошлом году неутешительными: улица Петровского весной была затоплена, а летом превращена в камышовое болото. После нашей публикации — камыши с улицы были убраны.

В 2020 году наша редакция решила повторить эксперимент. На той же самой улице. И снова та же картина: весной — вода, летом — камыши. И когда же городские власти возьмутся за благоустройство центра города?..

Но перейдем к эксперименту.

С апреля по июль мы фотографировали отрезок улицы Петровского, 34.

И вот что у нас вышло:

8 апреля 2020 года

9 апреля 2020 года

10 апреля 2020 года

Редкий момент попытки откачки воды с улицы

15 апреля 2020 года

22 апреля 2020 года

26 апреля 2020 года

28 апреля 2020 года

10 мая 2020 года

15 мая 2020 года

19 мая 2020 года

5 июня 2020 года

9 июня 2020 года

19 июня 2020 года

22 июня 2020 года

3 июля 2020 года

Выводы делайте сами.