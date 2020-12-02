Благоустройство маршрутов необходимо для развития экотуризма Арктики

Квест-проект «Полярный марафон», акция «Чистый Булункан», экомаршруты, изучение родного края, научно-практические работы учащихся — все это социальные проекты, направленные на вовлечение детей Булунского района в здоровый образ жизни, приобретение навыков выживания в условиях Арктики.

Они реализуется через интересные и привлекательные форматы для подростков и детей — туризм, преодоление препятствий, спортивные мероприятия, личные первенства. Также это социальная технология социализации и адаптации подростков из семей в трудных жизненных ситуациях.

Ученики школ, студенты и взрослые Булунского района имеют редкую возможность путешествий в отдаленные от цивилизации места, полностью сохранившие ненарушенную природу. Третий год подряд в п. Тикси реализуется экологическая акция «Чистый Булункан» — очистка берегов и тундры от мелкого мусора. Также проводится туристический слет — пятидневные соревнования для школьников, представляющий из себя квест-проект.

В программе — покорение вершин, ловля рыбы, сбор дров, навыки работы с туристическим снаряжением, разведение костра, разбивка лагеря, приготовление еды и тд — все практические навыки выживания в Арктике. Соревнуются школьники, студенты и команды между школами. В холодное время года, в марте проводится экстремальный туристический слет «Холодный берег» на острове Бруснево, в 5 км от пос. Тикси. Участники уходят по льду на остров и в экстремальных условиях принимают участие в «Полярном марафоне», который прошел уже два года подряд.

Организаторы наряду с туристическими мероприятиями, большой упор делают и на краеведческую работу, которая связана с историей пос. Тикси, Кюсюр, Таймылыр.

«Мы пытаемся рассказывать про историю края так, чтобы это было интересно для подростков. А их привлекает туризм, спортивные соревнования. И здесь наша основная задача — организовать группы детей, разработать маршруты, описания», — говорит Александр Гуков, доктор биологических наук, председатель местной общественной организации «Горностай».

«Проект организации «Горностай» – это не только экотуризм, но и работа с подростками пос. Тикси, в том числе и с трудновоспитуемыми. Экомаршруты, квест-проекты, изучение родного края — эта та форма взаимодействия, которая является профилактикой девиантного поведения подростков и направление их в позитивное русло — общение с природой, общение с профессионалами своего дела. Это социальная технология, которая после упаковки может быть тиражирована в улусах республики и в других северных территориях нашей страны», — прокомментировала Ольга Вешникова, генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия).

Все проекты реализуются группой единомышленников из местного отделения Русского географического общества в Республики Саха (Якутия), общественной организации «Горностай», Ассоциации полярников «Якутская Арктика».

Сегодня основной проблемой развития проектов экотуризма является финансирование. В рамках онлайн Гражданских выходных в Арктике, Александр Гуков представил проект «Обеспечение материально технической базы развития экотуризма в Тикси».

Улучшение инфраструктуры приведет к кардинальным изменениям в сложных многодневных походах. Наличие базы и возможность проведения масштабных экспедиций станет пропагандой туризма и здорового образа жизни. Благоустройство маршрутов путем создания базовых пунктов, приютов, баз и убежищ увеличивает гарантии и безопасность походов, что рассматривается как решающий фактор развития детского арктического экотуризма.

По всем вопросам, связанным с проектами экотуризма в Булунском районе, можно связаться через электронную почту sgukov@mail.ru или через почту Единого Ресурсного Центра НКО Якутии resursnko@gmail.com.