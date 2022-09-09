Благоустроенные дворы торжественно открыли в Автодорожном округе

В рамках празднования 390-летия города Якутска, 8 сентября в торжественной обстановке состоялись открытия дворовых территорий по ул. Чкалова, 1 — ул. Крупской, 21-23 и ул. Птицефабрика, 6-7. Жителей округа поздравили первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков, глава города Якутска Евгений Григорьев.

Благоустройство дворов реализовано в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Якутска на 2020-2024 года» по подпрограмме «Мой двор» при поддержке главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков отметил качественную и своевременно выполненную работу.

«Отрадно, что исполнители выполнили работы в срок. Благодарю руководство и сотрудников Окружной администрации города за контроль за ходом ремонтных работ. Именно благодаря инициативе, пожеланиям жителей в городе благоустраиваются дворы. Такой подарок горожанам на 390-летие Якутска – это совместный вклад правительства Якутии и Окружной администрации города Якутска», — сказал Кирилл Бычков.

Глава города Якутска Евгений Григорьев в своем выступлении отметил, что в этом году благоустроено 75 дворов, это суммарно больше, чем за все прошлые 10 лет.

«Отрадно, что жители провели озеленение, как мы и договаривались. Это уже ваше хозяйство, поэтому вы вместе должны следить за ним, ухаживать, заботиться, чтобы двор и дальше оставался в хорошем состоянии, чтобы дети радовались и проводили здесь свой досуг. Именно из детства у человека остаются первые в жизни теплые воспоминания», — сказал глава Якутска Евгений Григорьев.

Напомним, заказчиком благоустройства дворов выступило МКУ «Главстрой», исполнитель – ООО «Основа».

За добросовестный труд и значимый вклад в развитие города Якутска юбилейные знаки «390-лет со дня основания города Якутска» вручены производителям ремонтных работ ООО «Основа» Евгению Илларионову и Игорю Портнягину.