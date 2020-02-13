Благотворительный взнос в Фонд «Победа-75» можно внести с помощью QR-кода
Уважаемые жители города Якутска!
В этом году наша страна празднует 75-ую годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Благодаря народной солидарности, вечной памяти и благодарности нашим воинам-победителям в городе Якутске были построены полюбившиеся жителям и гостям столицы сквер и памятник Матери, а также мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», увековечивший имена 20625 солдат, призванных Якутским городским военкоматом с 1941 по 1945 годы. Эти два комплекса были построены благодаря бюджету города и добровольным взносам жителей города Якутска.
В преддверии 75-й годовщины в Якутске создан Фонд «Победа-75». Собранные средства пойдут на создание «Парка Победы», строительство сквера им. В.Д. Лонгинова, выпуск книг, создание фильма о ныне живущих рядом с нами участников Великой Отечественной войны «Живые голоса Победы», поддержку ветеранского движения в городе Якутске.
Управление социальной защиты населения и труда города Якутска, зная доброжелательное отношение горожан к старшему поколению, инвалидам, участникам, ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны руководителей и работников учреждений, предприятий и организаций города просит перечислить добровольный денежный взнос в фонд «Победа – 75», доказав, что не только словом, но и делом можно отдать дань уважения героям-победителям, всем, кто с оружием в руках отстоял Родину, не жалея жизни трудился в тылу.
Председатель благотворительного фонда «Победа-75» — Попов Михаил Дмитриевич.
Реквизиты фонда:
Получатель: Якутский городской благотворительный фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны «Победа — 75»
ИНН: 1435972910
КПП: 143501001
Банк: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
ИНН 1435138944 КПП 143501001
к/с 30101810300000000770
БИК: 049805770
Р/с: 40703810200000706040
Банк: Байкальский банк СБЕРБАНК РОССИИ
Р/с: 40703810276000001608
БИК: 049805609
к/с 30101810400000000609
ИНН 7707083893 КПП 143501001
Для физических лиц:
Внести благотворительный взнос можно через сервисы Сбербанка:
1. Для оплаты в приложении «Сбербанк онлайн» Android и web версия- в iOS зайти на сайт Сбербанка через браузер на «Сбербанк онлайн»:
- В меню выберите вкладку «ПЛАТЕЖИ»
- В строке поиска наберите «Победа»
- Выберите «БФ Победа — 75»
- Введите ФИО плательщика нажмите «Продолжить»
- Введите адрес и назначение платежа
- Введите сумму платежа нажмите «Продолжить» и «Подтвердить»
2. В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» (ШТРИХ-КОД)
3. Через платежные терминалы и банкоматы Сбербанка.
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