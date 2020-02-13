Благотворительный взнос в Фонд «Победа-75» можно внести с помощью QR-кода

Уважаемые жители города Якутска!

В этом году наша страна празднует 75-ую годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Благодаря народной солидарности, вечной памяти и благодарности нашим воинам-победителям в городе Якутске были построены полюбившиеся жителям и гостям столицы сквер и памятник Матери, а также мемориальный комплекс «Солдат Туймаады», увековечивший имена 20625 солдат, призванных Якутским городским военкоматом с 1941 по 1945 годы. Эти два комплекса были построены благодаря бюджету города и добровольным взносам жителей города Якутска.

В преддверии 75-й годовщины в Якутске создан Фонд «Победа-75». Собранные средства пойдут на создание «Парка Победы», строительство сквера им. В.Д. Лонгинова, выпуск книг, создание фильма о ныне живущих рядом с нами участников Великой Отечественной войны «Живые голоса Победы», поддержку ветеранского движения в городе Якутске.

Управление социальной защиты населения и труда города Якутска, зная доброжелательное отношение горожан к старшему поколению, инвалидам, участникам, ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны руководителей и работников учреждений, предприятий и организаций города просит перечислить добровольный денежный взнос в фонд «Победа – 75», доказав, что не только словом, но и делом можно отдать дань уважения героям-победителям, всем, кто с оружием в руках отстоял Родину, не жалея жизни трудился в тылу.

Председатель благотворительного фонда «Победа-75» — Попов Михаил Дмитриевич.

Реквизиты фонда:

Получатель: Якутский городской благотворительный фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны «Победа — 75»

ИНН: 1435972910 КПП: 143501001

Банк: АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

ИНН 1435138944 КПП 143501001

к/с 30101810300000000770

БИК: 049805770

Р/с: 40703810200000706040

Банк: Байкальский банк СБЕРБАНК РОССИИ

Р/с: 40703810276000001608

БИК: 049805609

к/с 30101810400000000609

ИНН 7707083893 КПП 143501001

Для физических лиц:

Внести благотворительный взнос можно через сервисы Сбербанка:

1. Для оплаты в приложении «Сбербанк онлайн» Android и web версия- в iOS зайти на сайт Сбербанка через браузер на «Сбербанк онлайн»:

В меню выберите вкладку «ПЛАТЕЖИ» В строке поиска наберите «Победа» Выберите «БФ Победа — 75» Введите ФИО плательщика нажмите «Продолжить» Введите адрес и назначение платежа Введите сумму платежа нажмите «Продолжить» и «Подтвердить»

2. В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» (ШТРИХ-КОД)

3. Через платежные терминалы и банкоматы Сбербанка.