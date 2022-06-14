Благотворительный показ мод в ресторане «Крыша» Якутска

В ресторане «Крыша» сегодня вечером идет благотворительный показ Taya Models и общественной организации «Город добра». В рамках акции собираются средства для реабилитации подопечного фонда «Харысхал» Артёма Матвеева из села Борогонцы Усть-Алданского района, сообщает тгк Эхо столицы.

Фото: тгк Эхо столицы. Источник: тгк Эхо столицы.

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