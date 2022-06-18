Благотворительный показ мод собрал средства для лечения Артема Матвеева

Во вторник 14 июня в ресто-баре «Крыша» прошел благотворительный показ-аукцион по сбору средств для подопечного фонда «Харысхал» Матвеева Артема.

У Артема спастический церебральный паралич, спастико-гиперкинетическая форма.

Организаторами показа стали общественная организация «Город добра» и модельное агентство «Tayamodels», ведущей вечера стала Наталия Овчарова.

На показе были представлены коллекции брендов Melani, Valenza, Зинаида Заболоцкая, Саргылана Москвитина, Sela, Orby, Анна Вечер, SGrey, Ganchi, TOP&TOP, Mini korea

Для гостей выступали артисты филармонии Якутии Елена Березовска, Леонид Анциферов, Дмитрий Никифоров –Келлера, а также Иван Ширяев, Иван Томтосов и Виктория Васильева.

Благодаря спонсорам показа магазинам «Полоскун», «Toto choko», «Go green», салону красоты «Nl» и сети химчисток «Белый город» была разыграны продукция на аукционе, деньги, вырученные с аукциона, также были переданы на лечение Артема.

В конце вечера были подсчитаны средства, собранные на лечение, итог получился в 40 тысяч рублей.

Организаторы благодарят всех, кто принял активно участие и помог Артему.