Якутский улус получил помощь от благотворительного фонда известного предпринимателя

Благотворительный Фонд развития региона «Синет Спарк (Искра)» передал Хангаласскому улусу оборудование и технику на 875 780 рублей для борьбы с лесными пожарами.

2 квадрокоптера, 15 рукавов напорных, 3 сетки «СВ 50» с клапаном, 20 ранцев «Ермак РП 18», 2 спутниковых телефона «Иридиум 9555» и 2 сим-карты к ним на 250 минут, 7 рукавов, один бензиновый генератор, 4 пожарных мотопомпы, 20 респираторов-полумасок, 20 защитных касок, 15 пожарных штыковых лопат, 5 топоров-мотыг, 16 рукавов пожарных, 4 всасывающих рукавов и 4 пожарных стволов будут распределены по муниципальным образованиям, где бушуют лесные пожары.

«От лица всех хангаласцев и от руководства Хангаласского улуса выражаю огромную благодарность директору Фонда Нюргуяне Ефремовой и лично Арсену Томскому за ощутимую помощь в столь непростое время. Переданные в район технику и оборудование в ближайшее время направим в наслега. Консолидируя свои силы, мы сможем противостоять огненной стихии», — поблагодарил руководитель района Олег Иринеев.

Напомним, что это не единственный добрый жест со стороны IT-предпринимателя. Год назад, в начале пандемии новой коронавирусной инфекции, международная компания inDriver направила в Хангаласскую ЦРБ 4,5 миллиона рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких и бесконтактных термометров