Благотворительный концерт якутских звезд

26 февраля в 18.00 ч. звезды якутской эстрады поддержат талантливых детей-инвалидов по слуху, дав грандиозный благотворительный концерт.
Самые любимые артисты якутской эстрады выступят на одной сцене с юными дарованиями из Республиканской коррекционной школы неслышащих обучающихся на благотворительной акции «По зову сердца».
Акция организована в поддержку участия одаренных детей с нарушением слуха из социально необеспеченных семей в Международных фестивалях в г. Санкт-Петербурге и Казани.
В мероприятии участвуют звезды якутской эстрады: Сахая, Дарья Лаврова, Далаана, Варя Ларионова, Олимпия, Василена Шарина, Айсен Аммосов, Алексей Гольдеров, «Мисс Якутия – 2018» Влада Потапова, «Мистер Якутия 2016» Евгений Атласов, духовой оркестр Государственной филармонии РС(Я) им. Г.М. Кривошапко « Lena River Brass», артисты Государственного Театра Эстрады РС(Я)
Место проведения: г. Якутск, ул. Белинского 58а, КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»
Стоимость билета: 500 рублей