Благосклонен ли коронавирус к детям?

Ученые пока еще теряются в догадках, почему дети болеют коронавирусом реже и легче. А между тем, вирусная нагрузка у детей, говорят педиатры, такая же, как и у взрослого населения. Насколько опасен коронавирус для детей разных возрастов, какие возможны осложнения после болезни, почему вирус влияет на детей иначе, чем на взрослых? На эти и другие, наиболее часто задаваемые населением вопросы, отвечает детский врач-инфекционист, заведующий клинико-экспертным отделом Детской инфекционной клинической больницы Якутска, внештатный эксперт ТФОМС, главный внештатный инфекционист Минздрава РС (Я) Матрена ТОГУЛЛАЕВА.

— Насколько коронавирус опасен для детей, Матрена Афанасьевна?

— В течение всех месяцев пандемии среди врачей и научного сообщества педиатров идет дискуссия – дети меньше заражаются, чем взрослые, или заражаются так же, но имеют выраженные клинические проявления? В общем, основываясь на опыте прошедшего времени с апреля текущего года у детей с COVID-19 можно сказать, что симптомы болезни протекают легче, чем у взрослых, даже у тех детей, у которых есть очень серьёзные сопутствующие заболевания и которые получают иммуноподавляющую терапию. Чуть больше половины заразившихся детей испытывали лёгкие симптомы, такие как небольшая температура, кашель, боль в горле, насморк и чихание. У трети детей, госпитализированных в Детскую инфекционную больницу Якутска, были признаки пневмонии, но без одышки и трудностей с дыханием, симптомы, которые наблюдаются в более серьёзных случаях. У малой части детей, несмотря на заражение, не было вообще никаких симптомов. Но в последнее время, начиная с ноября этого года, наблюдаются единичные случаи постковидных осложнений у детей в виде осложнений не только ранее наблюдаемых пневмоний, но и осложнений со стороны сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, кожной систем. То есть, спрогнозировать, как будет себя проявлять в клиническом течении новая коронавирусная инфекция пока невозможно.

— Как Вы считаете, почему вирус влияет на детей иначе, чем на взрослых?

— Предполагаемую относительную устойчивость детей к COVID-19 ученые пытаются объяснить целым рядом причин. Очевидно, что эпидемиологически дети имеют сниженный риск заражения вследствие меньшего числа поездок, общения и передвижений. Может быть, у детей существуют некие особенности врождённого иммунитета, которые исчезают в онтогенезе по мере взросления организма. К другим возможным причинам причисляют более благополучное состояние слизистой дыхательных путей из-за отсутствия губительного активного воздействия сигаретного дыма и загрязнения воздуха, и меньшее количество хронических заболеваний в отличие от взрослых. Наконец, дети регулярно прививаются, в том числе, живыми ослабленными вакцинами, которые как раз стимулируют врожденный иммунитет, возможно, разгадка в этом.

— Действительно ли дети играют активную роль в распространении коронавирусной инфекции?

— Проведенные зарубежными и отечественными учеными исследования путей распространения COVID-19 указывает на то, что дети заражаются в семьях, в кластерных очагах, а не наоборот. Именно поэтому так важно взрослым соблюдать санитарно-гигиенические мероприятии в быту, в семьях и приучать к ним детей с самих ранних лет.

— Как же защитить детей от коронавируса?

— Важно помнить, что плановые прививки детям не останавливаются – профилактика управляемой инфекции, так как всегда имеется высокая опасность при заболевании какой-нибудь инфекцией (тем же гриппом), наслоение на нее в период пандемии COVID-19, что действительно утяжелит течение заболевания, повышая риск неблагоприятного исхода, имеется обратная корреляция — чем больше привитость населения от гриппа, тем меньше летальных исходов. Не забываем о поддержке иммунитета — сбалансированное питание, адекватная физическая нагрузка, регулярное медицинское наблюдение и избегание чрезмерных нагрузок. Это действенные меры предотвращения заражения, так же, как и эмоциональная стабильность и ментальная активность. Последние работы ученых выдвигают гипотезу о защитном действии диет с включением «ферментированных овощей» (квашенной капусты, например) и других продуктов ферментирования (домашние створоженные йогурты, кефир и квас с использованием домашних заквасок и др.) в снижении заболеваемости от COVID-19. Ждем самый эффективный путь предотвращения заражения – вакцинацию от COVID-19.

— Что нужно знать, если находишься на самоизоляции с ребёнком?

— Самоизоляция, физическое дистанцирование (безопасное расстояние – полтора метра) с соблюдением санитарно-гигиенических требований, надевание масок детям старше шести лет – меры предотвращения заражения от многих респираторных инфекций, включая COVID-19. Прогулки совсем отменять не следует, при этом прогулки на свежем воздухе необходимо проводить именно в режиме прогуливания ребенка на свежем воздухе, без посещения общественных мест, магазинов, кинотеатров и т.п., т.е. опять же, соблюдая физическое дистанцирование.

Хорошо, что наши дети не так уязвимы к коронавирусу, детский организм и так подвержен огромному количеству разных вирусов. Родителям не стоит терять бдительность, по-прежнему следим за соблюдением гигиены рук, укрепляем иммунитет и обязательно вакцинируемся от SARS—CoV-2 (официальное название возбудителя инфекции), так как это самый действенный путь защиты от вируса нового заболевания COVID-19, вызвавшего пандемию во всём мире. Надо помнить: чем больше будем ответственны, сознательны, разумны мы, взрослые, тем больше мы обезопасим наше будущее – наших детей.