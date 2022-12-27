Благодаря сотруднику ОВД удалось избежать плачевных последствий

В Якутске сотрудник органов внутренних дел предотвратил дистанционное хищение денежных средств у пенсионерки

В минувшие выходные сотрудник МУ МВД России «Якутское» старший лейтенант внутренней службы Филипп Тырылгин находился в офисе одного из коммерческих банков, расположенных на ул. Дзержинского. Его внимание привлекла пожилая женщина, которая стояла у банкомата, сжимала в руке пачку наличных денег и разговаривала с кем-то по телефону, выполняя инструкции собеседника. Он решил поговорить с ней и узнал, что женщина оформила на себя кредит в размере 300 тысяч рублей, которые уже обналичила и собиралась перевести на реквизиты, продиктованные неизвестными. Однако сотрудник успел вовремя остановить горожанку от совершения необдуманных действий и убедил прервать общение с мошенниками.

Выяснилось, что часом ранее к ней поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником Центробанка РФ и сообщила, что мошенники оформляют на её имя кредит, и чтобы его «аннулировать» необходимо отправиться в банк и оформить «встречный» кредит. При этом лжесотрудник просила никому не сообщать о разговоре, предупреждая о конфиденциальности. Когда женщина подошла к офису банка с ней связался «сотрудник ФСБ», который отправил ей в мессенджер фото своего удостоверения. Манипуляции и постоянное психологическое давление по телефону вынудили пенсионерку оформить и обналичить кредит, однако благодаря бдительности сотрудника МУ МВД России «Якутское» удалось избежать плачевных последствий. Пенсионерка поблагодарила старшего лейтенант внутренней службы за оказанную помощь.

Уважаемые граждане! Предупредите своих близких, что в настоящий момент звонок от представителя банка или голосового робота, где идет речь о подозрительных операциях в личном кабинете — это самая распространенная уловка мошенников! Только за минувшие выходные жертвами этой схемы стали 10 жителей республики, лишившись порядка 10 млн рублей.