Благодаря соцсетям в Якутии уличили главбуха мэрии в мошенничестве

Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего работника администрации муниципального образования «Город Вилюйск». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество,

совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры по сообщениям в социальных сетях.

В суде установлено, что подсудимая, занимая должность главного бухгалтера администрации города Вилюйск в 2019 году, в начале 2020 года производила себе ежемесячное авансирование заработной платы, в сумме превышающей саму заработную плату, что привело к ее переплате в размере свыше 259 тыс.рублей.

Указанные денежные средства оплачивались должностному лицу в отсутствие заявления на авансирование и решения работодателя, при этом данная задолженность в годовой бухгалтерской отчетности не отражена.

Нанесенный преступными действиями ущерб бюджету муниципалитета возмещен подсудимой в ходе следствия в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.