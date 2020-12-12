12.12.2020
16:52
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Культура

Благодаря народной самодеятельности якутское село получило субсидию

Дом культуры села Сатагай Амгинского района распахнул свои двери после обновления зрительского зала по федеральному партийному проекту «Местный дом культуры». Презентация прошла в онлайн-режиме и транслировалась в социальных сетях. В мероприятии принял участие первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

По федеральной субсидии Министерства культуры Российской Федерации в рамках партийного проекта были закуплены комфортные зрительские кресла и светодиодный экран, позволивший продемонстрировать в ходе презентации достижения самодеятельности наслега, в котором действуют народный хор и народный театр. За счет местного софинансирования было закуплено светозвуковое оборудование. Кроме того, работники дома культуры своими силами обновили в этом году сцену, перестелили пол.

— Реализация партийного проекта в вашем селе стала возможна благодаря достижениям жителей в народном творчестве, — отметил Владислав Левочкин. — Пример активного вовлечения населения, работы ваших мелодистов, уникальных мастеров и самодеятельных артистов может служить образцовой практикой. Отрадно видеть использование современных технологий, позволяющее преодолевать существующие в условиях пандемии ограничения.

Объем субсидии в рамках партийного проекта «Местный дом культуры» составляет в 2020 году 26,8 млн рублей из федерального бюджета 2,3 млн рублей — из республиканского. После конкурсного распределения средства направлены на обновление оборудования 20 домов культуры и текущий ремонт еще пяти.

Получатели субсидии определяются на конкурентных условиях. Одно из главных требований состоит в том, чтобы местные муниципалитеты софинансировали укрепление материально-технической базы домов культуры. Кроме того, учреждение должно демонстрировать достижения на всероссийских и республиканских конкурсах, рост количества участников самодеятельности, в штате должны быть профессиональные специалисты по организации досуга населения. В приоритетном порядке поддерживаются заявки по новым объектам.

Обновление культурно-досуговых учреждений в рамках этого проекта осуществляется с 2017 года. Благодаря реализации данного проекта уже более 100 сельских культурных центров Якутии получили новое светозвуковое оборудование, зрительские кресла, занавесы и другое специальное оборудование.

Фото: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Якутии
Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития Якутии
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