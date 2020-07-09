Благодаря нацпроекту в Якутии будет отремонтировано 200 км региональных дорог

Первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников провёл выездное совещание на объектах дорог, которые строятся и ремонтируются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба главы и правительства РС (Я).

Во время объезда первый вице-премьер посетил два ремонтируемых участка: подъезд к селу Октёмцы от республиканской дороги «Умнас» и участок дороги возле села Булгунняхтах.

В этом году дорожные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту будут проведены на 58 объектах общей протяжённостью свыше 200 км. Это на 61 км больше дорог, чем в 2019 году. На эти цели выделено 4,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Работы по капитальному ремонту дорог проводит подрядная организация – АО «РИК Автодор». Подготовительные работы завершены в полном объёме, сейчас идёт устройство земляного полотна, укладка нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

«Дорожно-строительные работы идут по графику без отставаний. До конца сентября на дорогах республики будут готовы 23 объекта, в октябре – ещё 7 объектов, включая установку дорожных знаков, светофоров и уличного освещения», – сообщил Алексей Колодезников.

В 2020 году в республике благодаря национальному проекту работы по модернизации дорожной сети пройдут на участках дорог «Анабар», «Умнас», «Амга», «Яна», «Нам», «Мюрю», «Борогон» и «Уолба-Булун», а также дорожной сети города Якутска.