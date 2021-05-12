Благодаря механизмам ГЧП и МЧП тысячи детей посещают современные детсады и школы

Благодаря механизму государственно-частного партнерства в республике решаются задачи по ликвидации второй смены обучения, снижению очередности в муниципальных детских садах и перевода учащихся из школ с высоким уровнем износа.

В рамках механизма государственно-частного партнерства одна сторона (инвестор) обязуется за свой счет создать или реконструировать имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (государству) и осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного соглашения. Инвестор может использовать здание по назначению и получать дополнительные доходы и таким образом сокращать выплаты государства, либо за счет тарифа возвращать вложенные инвестиции. Это хорошо работает при создании объектов коммунальной инфраструктуры.

Соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения являются самостоятельными правовыми институтами, рассмотрение, заключение и реализация которых регулируется отдельными Федеральными законами, это: «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным существенным различием между законами является право собственности на объект, по механизму концессии право собственности всегда на стороне публичной стороны, ГЧП в свою очередь подразумевает «временную» частную собственность на объект на период создания и эксплуатации.

Якутия в связи с отмечающимся в последние годы показателем естественного прироста испытывает значительные потребности в ликвидации очередности и создании новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.

Начиная с 2018 года в Якутии в рамках ГЧП-проектов успешно введены в эксплуатацию 23 объекта в сфере образования и культуры, создано свыше 3 тысяч мест в детских садах и более 1,5 тысяч мест в школах. Проекты ГЧП помогают ускорить строительство и создавать комфортную социальную среду для тысяч граждан здесь и сейчас – прежде всего, семей с детьми, которые могут устроить ребенка в новый детский сад или школу.

В городе Якутске в 2018 – 2019 годах было введено 12 объектов в сфере образования и культуры: 5 детских садов, 4 школы, 2 объекта дополнительного образования и 1 учреждение культуры. Для детей города было создано свыше 1 300 новых мест в детских садах и свыше 1 600 мест в школах.

Самыми известными можно назвать Международную Арктическую школу для одаренных детей и Универсальный центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина с кино-концертным залом на 500 мест, который стал точкой притяжения креативных индустрий в республике. Также можно отметить крупные объекты в 203 микрорайоне Якутска: детские сады по 315 мест и национальная школа «Айыы Кыhата» на 500 мест.

На территории муниципальных районов также ведется активное строительство. В 2017 – 2020 годах было построено 12 детских садов в населенных пунктах Алданского, Амгинского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Среднеколымского, Нижнеколымского, Таттинского и других муниципальных районов республики. Самыми крупными являются детские сады в г. Ленск (315 мест) и детские сады в с. Борогонцы, с. Майя, с. Сунтар, с. Чурапча (по 240 мест).