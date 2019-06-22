Благодаря кому Якутия — лидер рейтинга инвест привлекательности?

“Малая заселенность не снимает с властей обязанностей по обеспечению населения современными доступными и качественными государственными и муниципальными услугами даже в самых отдаленных районах республики”, — заявил Глава Якутии Айсен Николаев 21 июня на пленарном заседании 5-го Всероссийского Форума центров оказания государственных и муниципальных услуг в г.Якутске. По мнению Главы республики, Якутия, чья территория состоит из свыше 3 млн. кв. км, большую половину которой занимают арктические районы, где расстояния между населенными пунктами исчисляются сотнями километров — отличное место для того, чтобы генерировать и апробировать самые передовые идеи.

“Это настоящий вызов, достойный самых лучших профессионалов. Ведь то, что будет работать у нас, будет работать везде”, — выразил уверенность Глава самого северного и крупного региона России, обращаясь к участникам масштабного двухдневного Всероссийского Форума. Он заверил, что в силу своих географических и климатических особенностей, Республика Саха (Якутия) является тем регионом, который наиболее заинтересован в цифровой трансформации во всех сферах жизнедеятельности – в экономике, в социальной сфере, в государственном и муниципальном управлении. Глава Якутии добавил, что приоритетные задачи на пятилетие и меры по их решению определены Указом “Об инновационном и цифровом развитии РС(Я)”.

Далее в своем выступлениии Айсен Николаев отметил, что у него особое отношение к деятельности МФЦ, так как 10 лет назад, будучи еще руководителем Администрации Президента и Правительства РС(Я), он возглавлял и курировал создание МФЦ в регионе, который стал первым на Дальнем Востоке. С тех пор поток заявителей в МФЦ, ставшем настоящим проводником между жителями республики и органами государственной и муниципальной власти, вырос в 14 раз и, благодаря деятельности МФЦ, по итогам 2018 года Республика Саха (Якутия) стала лидером национального рейтинга инвестиционной привлекательности, поднявшись с 52-й позиции на 22 место.

“МФЦ могут и должны стать драйверами повышения эффективности работы органов государственной власти, стать центрами оказания качественных государственных и муниципальных услуг”, — добавил Айсен Николаев.

Приветствуя участников Форума из 69 регионов России, Глава Якутии также поздравил их с национальным праздником Якутии Ысыахом, который отмечается в день летнего солнцестояния и поблагодарил Правительство РФ, министерсто экономического развития РФ за то, что местом проведения Всероссийского Форума выбрана именно Республика Саха (Якутия). “Для нас большая честь, что юбилейный Форум проходит у нас в Якутии», — подчеркнул Глава республики.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко в своем выступлении напомнил о сложных бюрократических процессах в стране в период до 2007 года, когда гражданам для получения государственных и муниципальных услуг приходилось ходить по разным инстанциям, собирать справки, простаивать в очередях. Тогда руководством страны было принято решение внедрить принципиально новую эффективную модель взаимодействия граждан и государства. И надо сказать, что эта модель себя полностью оправдала.

«Правительством РФ сформированы правовые основы работы МФЦ, установлен перечень наиболее востребованных муниципальных и государственных услуг. Например, регистрация недвижимости, оформление загранпаспорта, получение свидетельства о рождении и многое другое. Кроме того, законодательством предусмотрены принципы экстерриториальности предоставления государственных услуг, когда за получением госуслуг можно обратиться в любой МФЦ, независимо от места жительства заявителя», — пояснил Константин Чуйченко.

«За 12 лет работы МФЦ произвели настоящую революцию! На сегодняшний день МФЦ открыты во всех уголках нашей страны. Ежегодно туда поступают около 100 млн. обращений граждан в год по самым разным вопросам», — высоко оценил деятельность МФЦ вице-премьер Правительства РФ Константин Чуйченко.

Он поблагодарил руководителей и сотрудников региональных МФЦ, благодаря которым оказание государственных слуг удалось поднять на качественно новый уровень.

«Вместе с тем система МФЦ находится в постоянной динамике, в поиске новых еще более удобных форматов взаимодействия гражданина и государства. Бурное развитие современных технологий и цифровых процессов накладывают свой отпечаток на развитие всех сфер государственного управления», — подчеркнул Константин Чуйченко.

Как он заметил, в настоящее время начата масштабная цифровая трансформация госуслуг и сервисов, разработана программа цифрового госуправления, направленная на внедрение новых принципов предоставления госуслуг, таких как проактивность, экстерриториальность. По его словам, все эти новые подходы будут отражены в новой Концепции МФЦ 2.0, над разработкой проекта которой сейчас по поручению Правительства РФ работает Минэкономразвития РФ. Планируется, что согласованный проект этой Концепции будет внесен на рассмотрение Правительства РФ до 1 февраля 2020 года. В завершение своего выступления, Руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко обратился к присутствующим и призвал всех принять самое деятельное участие в разработке Концепции МФЦ 2.0 и пообещал, что все идеи и предложения регионов будут учтены.

В ходе пленарного заседания свое видение ситуации, связанной с перспективами дальнейшего развития МФЦ также озвучили замминистра экономического развития РФ Савва Шипов и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, акцентировавший внимание присутствующих на еще не решенных вопросах, связанных с цифровой трансформацией госуправления. Модератор пленарного заседания — премьер Правительства РС(Я) Владимир Солодов также дал возможность высказаться всем участникам Президиума — заместителю руководителя Росреестра Андрею Приданкину, первому заместителю Председателя Фонда Соцстрахования РФ Евгению Писаревскому и другим приглашенным экспертам, представляющим МВД России, Налоговую службу России, Пенсионный фонд РФ и МВД РФ.

В этот же день состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Лучший многофункциональный центр России» по итогам 2018 года.