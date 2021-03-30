Благодаря АЛРОСА в Мирном появится новый Дворец детства

АЛРОСА направила 230 млн рублей на строительство нового здания Центра дополнительного образования детей «Дворец детства» в Мирном. Строительство завершится в конце 2021 года, а в 2022 году его уже смогут посещать дети.

Дворец детства появится в 10-м квартале города на базе недостроенного корпуса политехнического института СВФУ. По проекту «Дворец детства» смогут одновременно посещать более 200 детей. Будущий детский центр – четырехэтажное здание, которое позволит вместить в себя не менее 40 различных кружков и секций для детей и подростков, включая музыкальные, танцевальные студии, обучение различным ремеслам и художественные мастерские.

«Дети – наше будущее. Мы хотим видеть их здоровыми и счастливыми, веселыми и увлеченными. В Мирном живут тысячи детей, а единственный в городе Детский центр дополнительного образования не рассчитан на большое количество посетителей. Необходим новый современный центр, который смог бы не только вместить всех желающих, но и предложить детям широкую палитру дополнительных возможностей внешкольного развития, стать уникальной площадкой с множеством кружков, где дети смогли бы изучать, в том числе, робототехнику, программирование и иностранные языки», — отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ.

Планируется, что центр будет работать в 3 смены. Дворец детства будет включать:

детский технопарк «Кванториум», который вмещает в себя хайтек-центр, кружок промышленной робототехники, отделения биоквантума и промышленного дизайна;

культурно-образовательный центр с фольклорным направлением, хореографией, вокалом, театральным и другими отделениями;

в Центре цифрового образования дети смогут погрузиться в изучение азов информационных технологий, программирования и виртуальной реальности, самостоятельно разрабатывая VR/AR приложения, изучая системное администрирование и основы программирования;

Центр изучения языков позволит осваивать английский, китайский, немецкий и другие языки с раннего детства;