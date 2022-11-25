Благодарность пациентов — это самая большая награда и высшая оценка труда медиков

В «Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи» работают 95 врачей-хирургов. Доктора круглосуточно оказывают экстренную, специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь больным и пострадавшим от различных патологий и травм.

Коечная мощность хирургического профиля составляет 365 коек. Символично, что в свой профессиональный праздник наши дорогие коллеги , врачи -хирурги получают письма с благодарностью от пациентов и их родственников. Ведь самая главная награда для врача — это выздоровление пациентов! А мы напоминаем, что стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены.

«Здравствуйте! Я, Канин Анатолий Леонидович, 8 октября 2022 года поступил в больницу ГБУ РС (Я) РБ №2 — ЦЭМП, в сосудистую хирургию № 1, с диагнозом тромбоз вен. Мое лечение сопровождал прекрасный хирург — Яковлев Антон Антонович, который с душой меня лечил и без ДЫРОК вылечил. Я очень благодарен главному врачу больницы, Иванову Сергею Ивановичу за прекрасное лечение и обстановку. Я благодарен медсестрам за хорошее обслуживание и лечение. Огромное спасибо поварам за вкусные блюда и питание!Ах, какой медперсонал!Я вчера еще стонал.Я сегодня не больнойВрачи лечат тут с душой! Всем огромное спасибо! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия!».

«Спасибо коллективу хирургического отделения №1 РБ№2-ЦЭМП за то что вы день и ночь спасаете людей. Не хотелось бы писать о том, почему наш брат попал в вашу больницу, но факт в том, что он был в тяжёлом состоянии. А выписался уже здоровым и домой пошёл на своих ногах. Наша мама безмерно счастлива и тоже передаёт спасибо врачам РБ2 . Счастья вам и вашим родным. Роман и Фёдор Васильевы».

«Передаём заведующему ЛОР отделения Александрову Иннокентию Николаевичу, персонально врачу ЛОР отделения Александру Сивовичу Ядрееву огромную благодарность за Ваш труд и за высокий профессионализм! Замечательные врачи, которые работают с душой и от души! Побольше бы таких настоящих, преданных своей профессии врачей. Вы достойны звания -ангелы в белых халатах! Также огромная благодарность за заботу о пациентах старшей медицинской сестре ЛОР отделения Розалии Викторовне Эверстовой! И выписку вовремя выдали, проконсультировали, а главное в отделении чисто и опрятно. Спасибо Вам! Дай Бог Вам крепкого здоровья! Семья Винокуровых»