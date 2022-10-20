Благодарность от Росгвардии проводникам ЖДЯ

В адрес акционерной компании «Железные дороги Якутии» поступила благодарность от врио начальника Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) О.Б. Куканова за высокий профессионализм в работе, за добросовестное и качественное выполнение служебных обязанностей сотрудниками компании в лице проводников пассажирских вагонов Брусинской Натальи Стольяновны и Герасименко Ларисы Сергеевны.

Брусинская Н.С.

«Следуя по сообщению Нижний Бестях — Благовещенск на поезде 317/318 проводники Брусинская Наталья Стольяновна и Герасименко Лариса Сергеевна при выполнении своих служебных обязанностей проявили такие профессиональные качества, как вежливость, тактичность, чуткость, внимание к пассажирам, оказывали любую помощь при следовании по маршруту. Наталья Стольяновна и Лариса Сергеевна — это примеры образцовых сотрудников и гордости вашей компании» — говорится в благодарственном письме.