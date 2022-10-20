20.10.2022
20:15
41

Якутия

Благодарность от Росгвардии проводникам ЖДЯ

В адрес  акционерной компании «Железные дороги Якутии» поступила благодарность от врио начальника Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) О.Б. Куканова за высокий профессионализм в работе, за добросовестное и качественное выполнение служебных обязанностей сотрудниками компании в лице проводников пассажирских вагонов Брусинской Натальи Стольяновны и Герасименко Ларисы Сергеевны. 

Брусинская Н.С.

«Следуя по сообщению Нижний Бестях — Благовещенск на поезде 317/318 проводники Брусинская Наталья Стольяновна и Герасименко Лариса Сергеевна при выполнении своих служебных обязанностей проявили такие профессиональные качества,  как вежливость, тактичность, чуткость, внимание к пассажирам, оказывали любую помощь при следовании по маршруту. Наталья Стольяновна и Лариса Сергеевна — это примеры образцовых сотрудников и гордости вашей компании» — говорится в благодарственном письме. 

В форме слева Герасименко Л.С

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх