17.12.2020
19:51
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Общество
Благодарность Галине Данчиковой от правительства РФ
За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, депутату Государственной Думы РФ от Якутии Галине Данчиковой объявлена благодарность правительства Российской Федерации.
16 декабря в Белом Доме глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин вручил благодарность Пправительства России народному избраннику Галине Данчиковой.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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