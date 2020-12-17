Благодарность Галине Данчиковой от правительства РФ

За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, депутату Государственной Думы РФ от Якутии Галине Данчиковой объявлена благодарность правительства Российской Федерации.

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