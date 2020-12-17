17.12.2020
19:51
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Общество

Благодарность Галине Данчиковой от правительства РФ

За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического  развития страны,  депутату Государственной Думы РФ от Якутии Галине Данчиковой объявлена благодарность правительства Российской Федерации.

16 декабря в Белом Доме глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин вручил благодарность Пправительства России народному избраннику Галине Данчиковой.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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