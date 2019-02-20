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20 февраля 2019, 21:01
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Благодарная память. Есть такой музей

Вы были в музее Материнской славы Якутии? Я была два раза и оба раза ушла с чувством, как будто побывала в гостях у своей мамы. Уютно, со вкусом оформлено, обилие информации. В центре экспозиции на круглом столе, покрытом кружевной скатертью, советских времен самовар и чашка. Узнаю, что подарил самовар музею Егор Афанасьевич Борисов, его мама, Прасковья Ильинична, получила его в качестве премии как победитель соцсоревнования 62 года назад.

— Создание музея Материнской славы Якутии было инициировано Якутским региональным отделением всероссийского общественного движения «Матери России», Музей в виде экспозиционного зала был торжественно открыт в июле 2017 года, – рассказывает заслуженный работник образования республики, почетный ветеран системы образования, почетный работник общего и среднего образования, Учитель учителей, член Регионального совета ЯРО ВОД «Матери России Маргарита Константиновна Петрова. – Еще в 2014 году, на торжественном открытии экспозиции «Святые матери Победы» в музее им.Е.Ярославского председатель Якутского регионального общества «Матери России» Прасковья Петровна Борисова сказала, что экспозиция будет расширена, будет создан зал, а потом и музей. И слово свое сдержала. Благодаря спонсорам, волонтерам, общественным организациям мы открыли этот прекрасный зал с десятью направлениями работы, которые раскрывают роль матерей в истории Якутии. Все началось с экспедиции «Святые матери победы» в 2014 году, в которой принимали участие не только школьники и студенты, но и все население республики.

Мы нашли тогда 165 матерей, потерявших на войне трех и более сыновей. Эта поисковая работа продолжается и сейчас, к ней подключились многие районы. Главная ее цель, чтобы дети знали историю своей родины.

Тематическая структура экспозиции музея Материнской славы представлена следующими разделами:

  • Матери и якутская государственность (матери – деятели революции) – Синеглазова В.С., Жиркова Д.С., Цугель-Аммосова Р.И., Атласова-Юхневич К.Н. и другие;
  • Матери Победы (матери защитников Отечества);
  • Матери-государственные деятели — Сидорова С.П., Нартахова М.Д., Овчинникова А.Я., Горохова Е.Н., Григорьева Л.Н., Корнилова З.А., Михайлова Е.И., Песковская Ю.А., Данчикова Г.И.;
  • Матери Президентов Республики Саха (Якутия) – Николаева Матрена Михайловна – мама М.Е. Николаева, Штырова Нина Ивановна – мама В.А. Штырова, Борисова Прасковья Ильинична – мама Е.А.Борисова, Николаева Тамара Сергеевна – мама А.С. Николаева;
  • Матери-общественные деятели — Ионова-Андросва М Н., Ионова О.В., Местникова М.В., Аммосова Е.Е., Сыромятникова А.С. Протопопова Н.И., Посельская А.В., Лыткина А.П.;
  • Будущее нации – в руках матерей — Кулаковская Татьяна Паповна, Самсонова Надежда Евменьевна;
  • Матери прославленных спортсменов (Когда я вырасту – я прославлю имя своей матери) – Анемподистова Х.Е. – мать Пинигина П.П., Шадрина Александра Николаевна – мать Романа Дмитриева, Иванова Варвара Григорьевна – мать Александар Иванова.
  • Матери-труженицы (матери Герои социалистического труда);
  • Матери-героини;
  • Матери спортсменов – паралимпийцев.

Перед каждым из этих стендов можно стоять часами, вглядываясь в каждую фотографию, узнавая для себя что-то новое о тех женщинах, имена которых знакомы с детства. Экспозиции музея «Материнская слава Якутии» хранят богатейший исторический материал, дающий возможность, прежде всего молодым родителям и педагогам, использовать опыт выдающихся матерей в воспитании детей.

— Мы должны сохранять этот мудрый жизненный опыт простых матерей-тружениц для духовного и культурного будущего нашего общества в реалиях современной жизни, — продолжает Маргарита Константиновна. — Целью создания экспозиционного зала является духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения на примере жизни и деятельности славных женщин-матерей республики, выработка новых подходов к формированию сознания подрастающего поколения, активизация их внимания и воспитания уважения к старшему поколению, чувство сопричастности к судьбе отчизны, формирование исторического сознания, расширение кругозора, развитие познавательных интересов и способностей молодежи. Наш музей создан по инициативе Прасковьи Петровны Борисовой, ее идея была прославить мать. Мы проводим здесь беседы, встречи, круглые столы, семинары, на которых педагоги делятся своим опытом воспитания детей и юношества, сюда приходят школьники и студенты, проводятся общественные мероприятия.

Предметная база экспозиционного зала представлена вещественными памятниками (награды, нагрудные знаки и жетоны, предметы быта и личного обихода), письменными источниками, архивными материалами, предметами изобразительного искусства и богатейшим фондом фотоматериалов. В музее есть информационный киоск, благодаря архивам которого посетитель может найти любую информацию по материнству и семейным традициям.

— Перед этой экспозицией никто не остается равнодушным, — говорит у стенда, посвященного Великой Отечественной войне, член Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России”, его секретарь Яна Дмитриевна Никитина. — Этот стенд создан в честь матерей, чьи сердца, чья великая любовь и неимоверные жертвы помогли выстоять нашей Родине в Великой Отечественной войне, перед матерями, которые потеряли самое дорогое во имя счастья нынешних и грядущих поколений. Миллионы матерей потеряли своих детей в войне 1941-45 годов. На долю матерей военных лет выпало тяжелое испытание – вырастить, воспитать, а потом потерять своих сыновей, принявших на себя самый тяжелый удар, который можно себе представить. Несмотря на то, что наша республика находилась в глубоком тылу за много тысяч километров от линии фронта, в республике нет ни одной семьи, которая не потеряла бы отца, брата, сына, сестру или дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное лихолетье. Во время войны, когда было мобилизовано более 62 тысяч якутян, республика потеряла 37 тысяч человек. Не вернулось с войны больше половины мужчин, ушедших на фронт, молодых, здоровых, которые могли бы стать отцами, продолжать свой род. Это колоссальные потери для нашего маленького народа. У нас в республике есть семьи, которые проводили на войну сразу по пять и шесть сыновей. Семьи Прокопьевых из Амгинского, Каратаевых из Вилюйского, Полищенко из Намского, Петровых из Орджоникидзевского, Никаноровых из Мегино-Кангаласского, Малгиных из Таттинского улусов проводили по пять сыновей. Многие матери не дождались своих сыновей. Вот их имена: Февронья Николаевна Малгина, Матрена Семеновна Румянцева, Акулина Худаева, Христина Евстифьевна Сушкина, Варвара Федоровна Габышева, Ирина Егоровна Федорова. История нашей Победы – это история подвига и славы народа, это скорбная история матерей, на чью долю выпало пережить страшное горе и выстоять несмотря ни на что. Они не были отважными летчицами, снайперами, не воевали с оружием в руках, они были простыми труженицами, матерями, у которых война забрала детей. Их миллионы, этих солдатских матерей военной поры, и каждая несла в своем сердце свой материнский подвиг.

Под одним из стендов среди реликвий музея хранятся награды мамы и самой Яны Дмитриевны — Александры Тимофеевны Николаевой, матери, родившей и вырастившей восьмерых детей, ветерана войны, тыла и труда, всю жизнь проработавшей медсестрой участковой больницы в Таттинском улусе. В годы войны Александра Тимофеевна подростком каждое лето работала почтальоном, разнося пешком почту, которую с нетерпением ждали земляки, и пенсии по отдаленным наслегам.

Музей «Материнской Славы Якутии», работая на общественных началах, проводит огромную воспитательную работу и, при достаточном внимании, вложении некоторых средств, выделения площадей и дополнительных штатных единиц, мог бы стать центром для сохранения и изучения истории республики и воспитания патриотизма.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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