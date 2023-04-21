Перевозчики благодарят дорожников за вызволение из снежного плена

Перевозчики благодарят федеральных дорожников за оказанную помощь на региональной автодороге «Яна» ООО «Томмотская Транспортная Компания» в лице директора Корнилова Семёна Алексеевича, ООО «СибтрансОйл» в лице директора Мамрукова Кирилла Петровича, ООО «Скам-Групп» в лице директора Акимова Николая Иннокентьевича, а также водители, застрявшие на региональной автодороге «Яна», благодарят федеральных дорожников за оказанную помощь в вызволении машин со снежного плена. В связи со снежными заносами и лавинами наблюдались заторы на участках км 20 – км 23, км 48 – км 56, км 59 региональной автомобильной дороги «Яна».

Застрявшие перевозчики обратились за помощью к ФКУ Упрдор «Вилюй». По поручению начальника ФКУ Упрдор «Вилюй» Николая Ивановича Андреева дорожная техника, задействованная на федеральной автомобильной дороге Р-504 «Колыма», была оперативно переброшена на помощь к застрявшим водителям. Помощь оказали подрядные организации ФКУ Упрдор «Вилюй»: АО «ДЭП №135»: УАЗ – 1 ед., автогрейдер – 2 ед., топливозаправщик – 1 ед., ООО «СибДорСнаб»: трал – 1ед., бульдозер – 1 ед. ООО «Строймост»: автопогрузчик – 1 ед. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Вилюй» дорожные работы выполнялись 13.04.2023 г. и 14.04.2023 г. Дорожники оперативно расчистили дорогу от снега и пропустили все застрявшие автомашины.

Проезд был обеспечен в 23:00 13.04.2023 г., пропустили более 20 застрявших автомашин. Сегодня ситуация на этих участках дороги «Яна» стала намного лучше, в связи с чем перевозчики передают благодарность коллективам ФКУ Упрдор «Вилюй», АО «ДЭП №135», ООО «СибДорСнаб» и ООО «Строймост».