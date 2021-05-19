Благая весть из Мирного

В городе Мирный прошло торжественное открытие здания Православного культурно-просветительского центра в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Церемония открытия состоялась с участием главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, генерального директора-председателя правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергея ИВАНОВА и управляющего Якутской епархией Русской Православной Церкви Архиепископа Якутского и Ленского Романа. Среди гостей церемонии были также члены правительства республики, народные депутаты, представители муниципалитета и предприятий.

«Идея создания центра возникла в обществе, получила благословение Владыки Романа и была поддержана руководством компании [АЛРОСА], лично Сергеем Сергеевичем Ивановым. Это говорит о том, что воспитание и взращивание нравственности в подрастающем поколении является нашей общей заботой», – сказал Айсен Николаев.

«Нашу суровую землю осваивали люди сильные духом, самоотверженные. И во все времена главным в преодолении трудностей, в достижении самых больших целей была и есть истинная, светлая вера. Почти четыре столетия Якутия живёт под сенью православия. В прошлом году с глубокой благодарностью за вклад в просвещение нашего края, в духовное становление общества мы отметили 150-летие Якутской епархии», – сказал глава республики.

Глава Якутии выразил уверенность в том, что новый центр станет местом света и радости, живого общения, новых знаний и высокой нравственной культуры для всех жителей района.

В свою очередь, Сергей Иванов также поздравил собравшихся с открытием центра и отметил, что строительство центра рассматривалась ещё в 2000 году сразу после появления Свято-Троицкого храма. Спустя 20 лет была забита первая свая под строительство центра. Генеральный подрядчик ООО «Мирстройинвест» начал строительство центра в марте 2020 года и, несмотря на трудности, связанные с пандемией, смог завершить его в кратчайшие сроки.

Центр будет действовать по принципу учебного заведения дополнительного образования. В здании расположится детский православный центр, где будут обучать основам православной культуры и веры, изучать историю, проводить творческие занятия. Также центр будет сотрудничать с фондом поддержки детей-инвалидов «Выбор» и проводить занятия по принципам инклюзивной педагогики. В здании центра также разместятся библиотека, помещение для проведения лекций и просфорная.

Церемония завершилась освящением и благословением центра, которое провёл Архиепископ Якутский и Ленский Роман.