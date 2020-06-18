Black Lives Matter: Афроякутянин испек «антирасистский» торт

Житель Якутска африканского происхождения, кондитер Микаэл Амарэ поддержал общественный протест чернокожих в США. Он испек торт с символом антирасистского движения и объявил на него аукцион. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд против расизма Black Lives Matter («Жизни черных важны»).

«Россияне африканского происхождения беспокоятся о том, что происходит в США, как в Америке полиция относится к черному меньшинству. Я не мог остаться в стороне от происходящего, и решил внести свою лепту в борьбе с полицейским произволом в США. Расизм в любом проявлении необходимо прекратить раз и навсегда», — выразил мнение кондитер пекарни «Сладкие мечты» Микаэл Амарэ.

Торт весом 2,7 кг исполнен в черном цвете с золотым логотипом Black Lives Matter. Кулак означает солидарность с угнетенным темнокожим народом. Начинка десерта — шоколадный бисквит и шоколадный крем. Начальная стоимость лота — три тысячи рублей. Торт выставлен на аукцион.

Микаэл родился в Москве, вырос в Якутии. Его отец родом из Эфиопии, мать — якутянка. По словам Амарэ, в отличие от афроамериканцев, россияне африканского происхождения не сталкиваются с такими проблемами, как системная дискриминация и расизм.