Black Friday: АЭБ Бизнес обнулил платежи за обслуживание

Black Friday в АЭБ: республиканский банк обнулил платежи для бизнеса. Откройте расчетный счет ИП или ООО онлайн и получите полгода обслуживания за 0 рублей. Экономия за 6 месяцев будет ощутимой.

Какие условия предлагает АЭБ:

— Открытие расчетного счета – 0 рублей

— 6 месяцев обслуживания на пакете услуг «Для развития» – 0 рублей

— Переводы на карту физлица до 1,8 млн рублей для ИП за 6 месяцев – без комиссии

— Работа с банком преимущественно онлайн, без посещения офиса и очередей

— Закрепление куратора за каждым предпринимателем, консультационная поддержка

Акция в АЭБ Бизнес действует до 20 декабря.

Для того чтобы получить бесплатное РКО, оставьте онлайн-заявку на открытие расчетного счета на сайте банка по ссылке:

https://albank.ru/ru/for_business/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=/for_business

Хватит переплачивать, переводите бизнес в АЭБ и скажите «Goodbye» лишним тратам!