Black Friday: АЭБ Бизнес обнулил платежи за обслуживание
Black Friday в АЭБ: республиканский банк обнулил платежи для бизнеса. Откройте расчетный счет ИП или ООО онлайн и получите полгода обслуживания за 0 рублей. Экономия за 6 месяцев будет ощутимой.
Какие условия предлагает АЭБ:
— Открытие расчетного счета – 0 рублей
— 6 месяцев обслуживания на пакете услуг «Для развития» – 0 рублей
— Переводы на карту физлица до 1,8 млн рублей для ИП за 6 месяцев – без комиссии
— Работа с банком преимущественно онлайн, без посещения офиса и очередей
— Закрепление куратора за каждым предпринимателем, консультационная поддержка
Акция в АЭБ Бизнес действует до 20 декабря.
Для того чтобы получить бесплатное РКО, оставьте онлайн-заявку на открытие расчетного счета на сайте банка по ссылке:
https://albank.ru/ru/for_business/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=/for_business
Хватит переплачивать, переводите бизнес в АЭБ и скажите «Goodbye» лишним тратам!
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