БКД: в селах Оймяконского улуса провели уличное освещение

На автодороге регионального значения «Оймякон» введено в строй 3,3 км наружного освещения. Работа по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи транзитных сел в Оймяконском районе велась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Монтаж опор со светильниками и запуск оборудования на территориях сел Томтор и Куйдусун осуществлен подрядчиком (ИП Васильев) с опережением календарного графика. Всего было установлено 84 опоры, общая протяженность освещаемых участков составила 3,3 км.

Отметим, в этом году также наружное освещение вблизи населенных пунктов получат участки автомобильных дорог «Умнас», «Амга», «Кобяй» и «Себян». По плану этой работы, в республике дорожники введут в эксплуатацию 17,5 км наружного освещения.