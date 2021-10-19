19.10.2021
16:05
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Национальные проекты
БКД: в селах Оймяконского улуса провели уличное освещение
На автодороге регионального значения «Оймякон» введено в строй 3,3 км наружного освещения. Работа по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи транзитных сел в Оймяконском районе велась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Монтаж опор со светильниками и запуск оборудования на территориях сел Томтор и Куйдусун осуществлен подрядчиком (ИП Васильев) с опережением календарного графика. Всего было установлено 84 опоры, общая протяженность освещаемых участков составила 3,3 км.
Отметим, в этом году также наружное освещение вблизи населенных пунктов получат участки автомобильных дорог «Умнас», «Амга», «Кобяй» и «Себян». По плану этой работы, в республике дорожники введут в эксплуатацию 17,5 км наружного освещения.
Источник: Аркадий Васильев, ГКУ «Управтодор РС(Я)»
#Безопасные качественные дороги#БКД: в селах Оймяконского улуса провели уличное освещение#Оймяконский улус#Управтодор РС (Я)#Якутия
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