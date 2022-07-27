БКД: развернуты работы на 30 объектах Якутии

В настоящее время на ремонтных участках автодорог в основном дорожники заняты отсыпкой и устройством земляного полотна.

Как сообщил заместитель генерального директора ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Сметанин, сегодня дорожники с опережением графика работают в Таттинском и Чурапчинском районах. Всего в республике по национального проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году приведут в нормативное состояние свыше 240 км автодорог регионального значения.

Вместе с тем, представитель ведомства обратил внимание, что на заявленные обязательства сильно влияют погодные условия с выходом воды на объектах работ. Возникающие сложности подрядных организаций решаются совместными усилиями.

«Мы, как государственные заказчики, обязаны вместе комплексно работать и заинтересованы сдавать все объекты качественно и в срок», — подчеркнул он.

В целом, в 2022 году в Якутии по региональному проекту «Дорожная сеть» планируется обеспечить ввод свыше 250 км региональных автодорог на 30 объектах и 34 км по городской агломерации «город Якутск». Кроме того, в регионе приведут в нормативное состояние 326,2 пог.м искусственных сооружений.