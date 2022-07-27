27.07.2022
13:42
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Якутия

БКД: развернуты работы на 30 объектах Якутии

В настоящее время на ремонтных участках автодорог в основном  дорожники заняты отсыпкой и устройством земляного полотна.

Как сообщил заместитель генерального директора ГКУ «Управтодор РС(Я)» Семен Сметанин,  сегодня дорожники с опережением графика работают в Таттинском и Чурапчинском районах.  Всего в республике по национального проекту «Безопасные качественные дороги»  в этом году приведут в нормативное состояние свыше 240 км автодорог регионального значения.

Вместе с тем, представитель ведомства обратил внимание, что на заявленные обязательства сильно влияют погодные условия с выходом воды на объектах работ. Возникающие сложности подрядных организаций решаются совместными усилиями.

«Мы, как государственные заказчики, обязаны вместе комплексно работать и заинтересованы сдавать все объекты качественно и в срок», — подчеркнул он. 

В целом, в 2022 году в Якутии по региональному проекту «Дорожная сеть» планируется обеспечить ввод свыше 250 км региональных автодорог на 30 объектах и 34 км по городской агломерации «город Якутск». Кроме того, в регионе приведут в нормативное состояние  326,2 пог.м искусственных сооружений. 

Фото: пресс-службы
Источник: управтодор14

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