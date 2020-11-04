БКАД по-якутски. Продолжение не последует?

Первый заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев 3 ноября провел пресс-конференцию по итогам ремонта и реконструкции улично-дорожной сети в городе Якутске в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Руководитель, курирующий реализацию нацпроекта «БКАД» в городской агломерации, рассказал о ходе исполнения дорожно-строительной кампании этого года, контроле качества новых дорог, представил предварительные планы работы на следующий 2021 год. Благодаря нацпроекту в 2020 году удалось привести в соответствие с нормативными требованиями 28 объектов улично-дорожной сети протяженностью 23,5 километров.

В ходе пресс-конференции Евгений Григорьев особое внимание уделил роли общественных контролеров. «Выражаю благодарность общественникам, всем неравнодушным горожанам, которые пусть иногда в критической форме, но, тем не менее, принимают посильное участие в дорожном строительстве. Дороги, в первую очередь, делаются для наших горожан. Каждый житель имеет абсолютное право требовать от городских властей и подрядчиков соблюдения всех нормативов и технологий, качественно сделанных дорог. Вовлеченность населения является самым лучшим инструментом контроля качества дорожных работ», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Первый заместитель главы отметил, что в этом году обустроено рекордное количество тротуаров, как по площади, так и по протяженности – в общей сложности, около 58 тыс. кв. метров тротуаров на 22 объектах (с учетом переходящих объектов). В 2019 году построено 26,5 тыс. кв. метров тротуаров, в 2018 году – 18 тыс. кв. метров.

По всем основным показателям – протяженность и площадь асфальтового покрытия, площадь и протяженность тротуаров, уличное освещение и т.д. – объемы выполненных работ выросли в 2-3 раза по сравнению с предыдущим периодом. Также в 2 раза увеличилось финансирование дорожного ремонта и строительства из муниципального бюджета.

На вопрос от редакции сайта Yktinform.ru о незавершенных работах по обустройству тротуаров Евгений Григорьев ответил, что по объектам улиц Орджоникидзе, Петровского и Курашова на сегодня осталось уложить порядка 400 кв. метров тротуарной плитки. Евгений Николаевич заверил, что до конца этой недели работы будут завершены.

«По факту срыва сроков подрядной организацией ООО СТК «Алаас» ведется претензионная работа. Комиссионные работы по этим объектам запланированы с 16 по 20 ноября. По всем объектам, работы по приемке запланированы до конца ноября. По плану до конца декабря будет вестись работа по оплате», — сказал Григорьев.

Также Евгений Григорьев сообщил журналистам, что в 2021 году в Якутске запланированы работы по 18 объектам, из них переходящим объектом 2020 года является Окружное шоссе на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта. На сегодня по 17 объектам подготовлена проектно-сметная документация, идет подготовка к аукционам.

В этой связи интернет-издание «Якутия.Инфо» поинтересовалось, какие меры принимаются Окружной администрацией, чтобы разработанные проекты соответствовали реалиям, напомнив, что горожане размещают в социальных сетях фотографии столбов, находящихся посреди тротуаров или загораживающие их.

«По проектно-сметной документации теперь будет учитываться не только снижение начальной цены, как основной фактор выбора подрядчика, но и опыт, и соответствующая квалификация. Надеемся, что это позволит отсекать тех, кто заведомо не может обеспечить должного уровня качества. Говоря о сложностях, которые мы сегодня имеем с проектно-сметной документацией, благодаря поддержке депутатов Якутской городской Думы, нам удалось усилить технический надзор. У нас есть отдельный специалист, который занимается анализом ПСД и работает в связке с проектантами по уже существующим и новым проектам. Это позволит решить большинство вопросов по поводу опор, столбов и прочего», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Отметим, что в 2021 году в Якутске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано около 30 км дорог. Плановый объем бюджетных средств на развитие улично-дорожной сети Якутска по БКАД на 2021 год составляет 1,2 млрд рублей.

В 2021 году проведут капитальный ремонт проспекта Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Красноярова (участок 1), Окружного шоссе на участке от улицы Жорницкого до Вилюйского тракта (2-я очередь), улиц Бабушкина на участке от улицы 50 лет Советской Армии до улицы Очиченко, улицы Пирогова от ул. Петра Алексеева до ул. Жорницкого, улицы Ильменская на участке от ул. Чайковского до ул. Билибина. Запланирован ремонт улиц Ивана Кульбертинова в Автодорожном округе, Халтурина в Строительном округе, Жуковского, Авиаторов, Можайского в Гагаринском округе, Советская и Олега Кошевого в микрорайоне Марха, а также улицы Николаева в селе Тулагино. Реконструкция улично-дорожной сети будет проведена на улице Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского и на улице Нагорная в селе Кангалассы. В селах Хатассы, Тулагино и Табага будут построены подъездные дороги в кварталах, где проживают многодетные семьи.

Евгений Григорьев сообщил, что по дорожным работам 2021 года уже заключен контракт по строительству подъездных дорог в селах Хатассы, Тулагино, Табага, а также по Окружному шоссе. Первый заместитель главы отметил, что контракты по остальным объектам следующего года планируется заключить до марта 2021 года.

Журналисты также интересовались работой подрядных организаций по гарантийным обязательствам, благоустройству, применением новых технологий в строительстве дорог, качеством применяемых материалов и адаптацией населения, водителей к новым дорогам и развязкам.