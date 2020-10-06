БКАД по-якутски насмешил горожан

В Якутии ватсап и соцсети стремительно облетает фото нового тротуара, проложенного по Хатынг-Юряхскому шоссе столицы. Как видно на фото, строители проложили тротуар бескомпромиссно прямо. Двойная электроопора не помешала проложить дорожку прямо, но теперь пешеходам придется либо обходить столбы, сходя с тротуара, порой в грязь и пыль, либо низко нагибаться. В общем, о людях, ради которых и строился тротуар, никто не подумал. Что это — тупость или халтура?

Ремонт Хатынг-Юряхского шоссе Якутска проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой программе в Якутске отремонтируют 23 км 560 метров автомобильных дорог, перекрестков и дорожных развязок, всего 28 объектов, из них 14 объектов – улицы в пригородных селах. Общий объем расходов на дорожное строительство в 2020 году составляет 1,5 миллиарда рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, как и в прошлом году.