Бизнесвумен Татьяна Самсонова останется под домашним арестом: подробности
Как сообщал Sakhalife, Якутский городской суд отклонил ходатайства следователя Белявина по изменении и продлении меры пресечении для Самсоновой, Карамзина и Гоголева, в отношении которых ведется следствие. (Ссылка на материал).
Татьяна Самсонова находилась под домашним арестом до 6 августа по решению суда. Ее коллеги — в следственном изоляторе.
Благодаря решению судьи Горохова, Карамзин и Гоголев перешли под домашний арест до 6 ноября. А с Татьяной Самсоновой вопрос отстался открытым: городской суд определил ее под домашний арест до 6 августа. Ходатайство следователя о переводе ее под стражу до 6 ноября из-за нарушения режима судья отклонил.
Как сообщили в пресс-службе городского суда, после 6 августа следователь сам имеет право принимать решение о мере пресечения для Татьяны Самсоновой
— оставить под домашним арестом, отпустить под подписку о невыезде или освободить.
И как нам сообщили в пресс-службе Следственного комитета, следователь оставил ее под домашним арестом до 5 ноября.
По решениям городского суда о мерах пресечения подследственных утумовцев уже поданы апелляции в Верховный суд РС(Я). В Якутской городской суд ходатайство о продлении меры пресечения для Татьяны Самсоновой не поступало.
Продолжение следует.
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