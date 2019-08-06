Бизнесвумен Татьяна Самсонова останется под домашним арестом: подробности

Как сообщал Sakhalife, Якутский городской суд отклонил ходатайства следователя Белявина по изменении и продлении меры пресечении для Самсоновой, Карамзина и Гоголева, в отношении которых ведется следствие. (Ссылка на материал).

Татьяна Самсонова находилась под домашним арестом до 6 августа по решению суда. Ее коллеги — в следственном изоляторе.

Благодаря решению судьи Горохова, Карамзин и Гоголев перешли под домашний арест до 6 ноября. А с Татьяной Самсоновой вопрос отстался открытым: городской суд определил ее под домашний арест до 6 августа. Ходатайство следователя о переводе ее под стражу до 6 ноября из-за нарушения режима судья отклонил.

Как сообщили в пресс-службе городского суда, после 6 августа следователь сам имеет право принимать решение о мере пресечения для Татьяны Самсоновой

— оставить под домашним арестом, отпустить под подписку о невыезде или освободить.

И как нам сообщили в пресс-службе Следственного комитета, следователь оставил ее под домашним арестом до 5 ноября.

По решениям городского суда о мерах пресечения подследственных утумовцев уже поданы апелляции в Верховный суд РС(Я). В Якутской городской суд ходатайство о продлении меры пресечения для Татьяны Самсоновой не поступало.

Продолжение следует.