Бизнесу очень сложно выживать: Артем Винокуров (@Itemka) – в очередном выпуске подкаста «Бизнес по-Якутски»

Вышел второй выпуск серии подкастов с известными предпринимателями «Бизнес по-Якутски». Новым гостем проекта стал блогер, известный кондитер и предприниматель Артем Винокуров.

Во второй серии подкаста владелец службы доставки пирогов «Pie Shop» и кондитерской «Torta» Артем Винокуров поделился историей того, как он начал заниматься своим делом, рассказал об особенностях конкуренции в сфере общепита в Якутске, поведал о собственных секретах ведения бизнеса, дал несколько полезных советов для начинающих предпринимателей.

Подкаст «Бизнес по-Якутски» – это проект консалтинговой компании SAYBM, который направлен на повышение осведомленности и доступности информации для предпринимателей, он создан для оказания помощи начинающим бизнесменам.

В подкасте известные предприниматели и эксперты Министерства предпринимательства РС (Я) делятся своими знаниями по созданию прибыльного дела. Участники открыто рассказывают свои истории, раскрывают секреты успеха, дают советы при открытии бизнеса.

Здесь вы можете узнать информацию о новых возможностях и мерах поддержки для предпринимателей, преподнесенную от первого лица в формате подкаста на доступном и простом языке. тгк Якутск Вечерний.

Ранее гостями первого выпуска стали министр предпринимательства Якутии Тимур Ханды и основательница ресторана «Китай Город» Надежда Павлова.

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