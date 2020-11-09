Бизнесом леди заинтересовался наркоконтроль Якутии

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовных дел в отношении 32-летней уроженки Намского района, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.234 «Незаконное хранение в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере» и ч.1 ст.226.1 «Контрабанда сильнодействующих веществ» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) установлено, что обвиняемая приобрела через-интернет магазин в другой стране препарат общей массой 4,6 кг, в составе которого содержалось запрещенное к обороту сильнодействующее вещество. Получив товар, женщина начала реализовывать данный препарат среди своих друзей и знакомых.

Также установлено, что обвиняемая была осведомлена о незаконности сбыта и перемещения на территории Российской Федерации сильнодействующих препаратов через государственную границу. Тем не менее, она продолжила реализацию препарата, рекламируя его как эффективное средство для похудения.

В настоящий момент уголовные дела утверждены прокуратурой и направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.