Бизнесмен обвиняется в продаже имущества администрации Ленска

Прокуратура Ленского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере)

По версии следствия, обвиняемый, будучи индивидуальным предпринимателем, в целях погашения своих кредитных обязательств, совершил хищение товарно-материальных ценностей на сумму 686 тыс. руб., принадлежащих МО «Город Ленск», путем продажи их третьим лицам. Товарно-материальные ценности администрацией были вверены обвиняемому на основании договора хранения.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.