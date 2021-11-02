Бизнесмен из Якутии обвиняется в мошенничестве

Предприниматель из Якутии обвиняется в хищении 69 млн рублей, которые были переведены ему в качестве аванса для подготовки к строительству инфраструктуры транспортного узла «Восточный — Находка» в Приморье, передает ЯСИА со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

В управление обратились представители генподрядчика с заявлением о том, что на объекте «Развитие транспортного узла «Восточный — Находка» (Приморский край)» фирма-субподрядчик похитила 69 млн рублей, переведенные как аванс для проведения подготовительных работ при строительстве мостов, путепроводов и другой транспортной инфраструктуры. Было установлено, что 55-летний предприниматель из Якутии, демонстрируя производственные мощности своего предприятия и успехи в предпринимательской деятельности, заключил с заявителем договор о производстве подготовительных работ при строительстве мостов и путепроводов, а также другой транспортной инфраструктуры заведомо зная об отсутствии у его организации финансовых и материально-технических ресурсов необходимых для выполнения договорных обязательств.

В течение полу года, обвиняемый получил с генподрядчика авансом денежные средства в сумме 75 миллионов рублей предназначенные для осуществления строительства. Понимая, что исполнить договорные обязательства не может, потратил на создание видимости проведения строительных работ шесть миллионов рублей, а остальные денежные средства присвоил и в дальнейшем прекратил исполнение обязательств по договору субподряда.

Общий ущерб, предприятию составил 69 млн рублей.

Следователями СЧ СО УТ МВД России по ДФО уголовное дело, возбуждённое по ч. 7 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.