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3 марта 2019, 10:13
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Бизнес выступил против госрегулирования комиссий за оплату картами

Банки и предприятия розничной торговли не согласились с идеей государственного регулирования тарифов при осуществлении безналичных платежей. Дмитрий Козак поручил приготовить новые предложения по этому вопросу до конца марта

В ходе совещания, которое провел вице-премьер Козак с руководителями ведущих коммерческих банков, отраслевых союзов предприятий торговли, платежных систем и профильных ведомств, обсуждалась идея государственного регулирования ставок при осуществлении безналичных платежей. Однако, как рассказал РБК официальный представитель Козака Илья Джус, поддержки она не нашла ни у одной из сторон диалога.

«Против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли», — сообщил он.

В результате правительство поручило участникам совещания до конца марта выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов и представить их в кабинет министров.

Как рассказали РБК два участника совещания, для решения проблемы участники рынка должны будут через три недели представить в правительство проект меморандума с согласованными предложениями по корректировке комиссий за эквайринг. Для этого при ЦБ будет создана рабочая группа, в которую войдут представители участников ассоциации банков «Россия», Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), самого Банка России, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), платежных систем и крупных банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, «ФК Открытие» и «Дом.РФ». Руководители Сбербанка и «Открытия» Герман Греф и Михаил Задорнов принимали участие в совещании у Козака, говорят источники РБК.

По их словам, ЦБ на совещании вновь высказался против госрегулирования эквайринговых комиссий и напомнил о неудачном опыте стран Евросоюза и США, где регулирование тарифов привело к сокращению безналичных платежей.

Предприятия розничной торговли давно жалуются на уровень банковских комиссий. Вопрос вновь был поднят в конце прошлого года на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. По его итогам были даны поручения Банку России, Минфину, ФАС и бизнесу представить в правительство предложения о снижении размера комиссионного вознаграждения при оплате банковскими картами в магазинах.

6 февраля в поддержку позиции ретейлеров по поводу необходимости снижения банковских комиссий выступил президент России Владимир Путин. Он назвал существующие комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком большими. «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много и, конечно, это квазиналог», — заявил Путин.

Одна банкиры позже заявили, что президента дезинформировали. Глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов сказал, что не видел комис​сии 3% в распространенной практике. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова также сообщила, что сейчас на рынке не существует комиссии в 3%, пишет РБК.

 

Источник: РБК.
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