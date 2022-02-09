Бизнес-сообщество Якутии против избыточных ограничений из-за ковида

Представители бизнес-сообщества на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым предложили постепенное ослабление ограничительных мероприятий и оказать меры поддержки пострадавшим отраслям, сообщила ЯСИА руководитель Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия) Татьяна Тымырова.

«Как председатель ассоциации я говорила о том, что необходимо снятие избыточных коронавирусных ограничений, которые не приводят к необходимым результатам. Предпринимателям по-прежнему необходимо соблюдать определенное расстояние между столами, что влечет к снижению посадочных мест. Несмотря на уровень вакцинации в 81%, обязательными остаются QR-коды. Кроме этого, мы просим снять ограничения по режиму работы, а также исключить ношение перчаток из перечня противоэпидемических мероприятий во время пандемии коронавирусной инфекции согласно новому указу Роспотребнадзора России», — сказала Татьяна Тымырова.

Пандемийные ограничения влияют на экономику предприятий, которые вынуждены на фоне снижения прибылей платить аренду и зарплаты на прежнем уровне.

«Сильно пострадали компании, которые обеспечивают питанием учреждения образования. Мы предложили как меру поддержки обнуление аренды на республиканское имущество для предприятий, обеспечивающих социальное питание. Необходима также льготная ставка аренды для таких же компаний, которые арендуют помещения в предприятиях федерального значения, находящихся в оперативном управлении республики», — добавила руководитель ассоциации.

По словам собеседницы агентства, предприятия нуждаются в субсидировании затрат на приобретение оборудования согласно новым санитарным правилам, а также процентных ставок по кредитам на выплату заработных плат, оплату поставщикам.

По ее словам, глава Якутии Айсен Николаев дал ряд поручений для рассмотрения необходимых мер поддержки пострадавших от пандемии отраслей, постепенном снятии ограничений в зависимости от эпидситуации.