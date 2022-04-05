Бизнес-проект венчурной компании «Якутия» объявлен банкротом

Суд признал невозможность восстановления платежеспособности должника ООО «Золотой наперсток» — «портфельной компании АО «Венчурная компания «Якутия» и резидента Бизнес-инкубатора Якутска, ранее получившего многомиллионный заём, и объявил компанию банкротом, введя конкурсное производство, сообщает ИА SakhaNews.

Это решение принял Арбитражный суд Якутии 4 апреля, сделав вывод по результатам анализа финансового состояния ООО «Золотой наперсток».

ООО «Золотой наперсток» примерно с 2015 года получило широкую поддержку со стороны государственных структур, проект был объявлен как новый вид развития отрасли текстильной промышленности республики. Однако фактически данный проект «прожил» не больше двух лет и с 2019 года финансово-хозяйственную деятельность не ведет.

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