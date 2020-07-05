Бизнес получит дополнительную субсидию на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции. На эти цели ранее было выделено 20 миллиардов рублей, сообщает «Российская газета».

Помощь окажут организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным в этой связи выполнять требования Роспотребнадзора.

Получить субсидию смогут около 500 тысяч малых и средних предприятий, работающих в сфере бытовых услуг, общественного питания, спорта, санитарно-курортного отдыха, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Ее размер составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

Претенденты на поддержку не должны иметь недоимки по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч рублей, проходить процедуру ликвидации или банкротства. Заявку на субсидию необходимо подать в личном кабинете налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.